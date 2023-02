Paris et les ultra-riches, c’est (à nouveau) une grande histoire d’amour comme le démontre un classement établi par le groupe BARNES.

Paris, à nouveau la ville la plus appréciée des grandes fortunes-iStock-Pascale Gueret

Le classement de BARNES

Selon le classement annuel de BARNES, réseau d’agences de luxe fondé par Heidi Barnes il y a plus de 20 ans, Paris est redevenue en 2023 la ville la plus recherchée par les plus fortunés. C’était également le cas en 2020. L’immobilier de luxe parisien - comprenez les biens à plus de trois millions d’euros - se porte donc bien. Mais à qui le réseau BARNES s’est-il intéressé pour son étude ? Aux UHNWI (ultra high-net worth individuals), ces personnes/familles aux fortunes d’au moins 30 millions de dollars (soit environ 392 000 personnes dans le monde). Sans oublier les HNWI (High-net worth individuals), dont on ne connaît pas le nombre exact et qui sont légèrement moins riches que l’autre catégorie, mais pas à plaindre non plus puisqu’ils détiennent des fortunes comprises entre un et trente millions de dollars. BARNES a cherché à identifier les 50 villes et métropoles qui attirent le plus ces deux catégories de personnes/familles. Et Paris arrive donc en tête. Du côté des critères retenus pour l’étude, citons : les aspects « pratiques » de la ville : sécurité, accès aux soins, qualité des universités, impact environnemental… ; les aspects dits « affectifs » : richesse culturelle, présence de boutiques/restaurants de luxe… ; les aspects « économiques » : fiscalité, rapport qualité/prix des logements…

Paris dépasse Miami et Londres

Outre Paris, quelles villes apparaissent dans le classement établi par BARNES ? Dans les 10 premières, après la Ville Lumière, on trouve trois villes américaines : Miami, New York et Austin. Arrive ensuite Dubaï (Émirats Arabes Unis), une ville qui est devenue la destination phare des influenceurs. Puis on trouve Tokyo (Japon), Londres (Royaume-Uni), Genève (Suisse), Madrid (Espagne) et Milan (Italie). Viennent ensuite diverses villes réputées dont Rome (11e), Montréal (13e), Los Angeles (18e), Dallas (23e), Munich (25e), San Diego (28e), Oslo (32e), Hong Kong (34e), Hambourg (40e), Chicago et Washington (43e et 44e) ainsi que Luxembourg (47e). Le Cap, en Afrique du Sud, ferme le top 50 des villes les plus appréciées des riches.

Le marché immobilier haut de gamme à Paris

À Paris, on constate des décalages entre les différentes branches du secteur immobilier. Dans le haut de gamme, les prix ont progressé et même atteint des records en 2022. En parallèle, les prix dans l’immobilier classique ont baissé de 1,2 % entre novembre 2021 et novembre 2022 (selon les Notaires du Grand Paris). Et qui sont les personnes fortunées qui investissent dans la pierre de luxe à Paris ? Ce sont majoritairement des hommes d’origine chinoise ou américaine. Ils cherchent plus précisément des biens rénovés et aux prestations exceptionnelles : jardin, terrasse, surface du bien supérieure à 200 m2…Pour 2023, les experts s’attendent à une baisse des prix dans l’immobilier de luxe parisien, baisse qui pourrait tout de même se situer entre 5 et 10 %. Le succès de Paris, auprès des personnes fortunées, ne devrait donc pas s’essouffler de sitôt.