Prendre des risques, tout en limitant la casse pour votre assurance vie !

Comprendre les risques liés aux unités de compte

Lorsque vous investissez en assurance vie sur des unités de compte, vous exposez votre capital aux variations des marchés financiers. Contrairement aux fonds en euros, qui offrent une garantie en capital, les UC peuvent vous faire gagner plus, mais aussi vous faire perdre. Ces supports peuvent être composés d’actions, d’obligations, de parts immobilières ou d’actifs non cotés. La rentabilité est plus intéressante à long terme, mais le capital n’est pas protégé. Pour limiter cet aléa, certains contrats proposent des mécanismes automatiques, souvent méconnus, mais très utiles.

Le « stop loss », pour bloquer les pertes

Le stop loss, ou « arrêt des pertes », est une option qui déclenche automatiquement le transfert de vos avoirs risqués vers un support sécurisé si vos pertes atteignent un seuil prédéfini. Cela évite que votre épargne ne fonde complètement en cas de chute brutale des marchés. Par exemple, vous placez 10 000 euros sur des UC, et vous paramétrez un stop loss à -30 %, soit 7 000 euros. Si votre portefeuille tombe à ce montant, les 7 000 euros restants sont transférés sur un fonds en euros, limitant ainsi les dégâts. C’est une solution simple et efficace pour couper la baisse et protéger ce qui peut encore l’être.

La sécurisation des plus-values, pour mettre les gains à l’abri

Ici, l’objectif est de verrouiller vos bénéfices au fur et à mesure qu’ils se réalisent. Une fois un seuil de gain atteint (que vous définissez), les plus-values générées sur vos UC sont automatiquement transférées vers un support garanti. Par exemple, si vous investissez 10 000 euros et que vous définissez une sécurisation dès 1 500 euros de gain, alors dès que la valeur atteint 11 500 euros, ces 1 500 euros sont basculés dans le fonds en euros. Vous ne pourrez donc plus les perdre, même si le marché se retourne. C’est un moyen de matérialiser les gains sans avoir à surveiller votre contrat tous les jours.

Le rééquilibrage automatique, pour garder le bon dosage

Avec le temps, la répartition entre fonds sécurisés et UC peut se déséquilibrer à cause des performances différentes entre les supports. Le rééquilibrage automatique permet de conserver l’allocation cible que vous avez définie au départ. Supposons que vous souhaitiez une répartition 50/50 entre fonds euros et UC. Si vos UC performent fortement, vous pourriez vous retrouver avec 60 % de votre capital sur des supports risqués. Le rééquilibrage vendra une partie des UC pour revenir à l’équilibre initial. Cela limite votre exposition sans intervention manuelle.