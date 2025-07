Placement en maison de retraite : quelles options pour limiter les dépenses ? - iStock.com / piyaset

Les tarifs des maisons de retraite

Les tarifs des maisons de retraite (qui peuvent être médicalisées ou non) incluent l’hébergement journalier (à la charge du résident), le tarif dépendance journalier (également à la charge du résident) et, pour les résidences médicalisées, le tarif soins journalier (couvert par l’Assurance maladie). Le prix de l’hébergement dépend des diverses prestations proposées. Le tarif dépendance est lui fixé par le conseil départemental pour une durée d’un an. Il est calculé en fonction du niveau de dépendance du résident (GIR 1 à 6).

Comment réduire la facture ?

Pour commencer, sachez que le tarif dépendance peut être en partie pris en charge par le conseil départemental via l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Il existe également l’ASH (aide sociale à l’hébergement) pour les personnes aux revenus modestes. Elle couvre la différence entre le montant des frais d’hébergement et ce que peut payer le résident. Pour en bénéficier, il faut remplir certaines conditions : avoir plus de 65 ans (ou 60 ans pour les personnes reconnues inaptes au travail), vivre en France de façon stable/régulière, avoir des revenus inférieurs aux frais d’hébergement facturés par l’établissement… Citons également L’ALS (allocation de logement sociale) et l’APL (aide personnalisée au logement). La demande est à faire auprès de la CAF ou de la MSA. Il existe aussi des aides locales et départementales. Renseignez-vous auprès de votre mairie, par exemple.

Autres conseils

Pour des factures moins élevées, vous pouvez faire le choix de vous tourner vers des établissements publics ou associatifs plutôt que vers des structures privées. Comparez les tarifs de plusieurs résidences en faisant des demandes de devis ou en vous rendant sur www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. Notez par ailleurs que vous pouvez déduire des impôts 25 % des dépenses liées à l’hébergement et à la dépendance (plafond de 10 000 € par an et par résident). Si possible, choisissez un établissement situé en zone rurale. Non seulement le cadre de vie sera agréable mais, en plus, les prix seront moins élevés et l’attente moins longue. La demande est en effet moins importante que pour les résidences situées dans des zones urbaines. Pour financer un placement en maison de retraite, on peut aussi choisir de vendre le bien immobilier du résident ou de le mettre en location. Enfin, une chambre partagée coûtera moins cher qu’une chambre seule. C’est aussi une façon de lutter contre la solitude.

Qu’est-ce que « l’obligation alimentaire » ?

En France, les enfants (gendres et belles-filles inclus) doivent subvenir aux besoins de leurs ascendants quand ces derniers ne s’en sortent pas financièrement (article 205 du Code civil). Pour un placement en maison de retraite, ils peuvent donc être sollicités pour aider à payer l’établissement (selon leurs ressources). Si nécessaire, le juge des affaires familiales (JAF) intervient pour déterminer les modalités de contribution de chacun. Dans certains cas, les descendants sont dispensés de cette obligation légale.