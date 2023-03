Vous avez prévu d’entreprendre des travaux d’isolation ou de rénovation énergétique cette année ? En 2023, MaPrimeRénov’ évolue. L’enveloppe budgétaire allouée au dispositif augmente, notamment en raison de la hausse des prix. Nous faisons le point sur les changements cette année.

Nouveautés MaPrimeRénov’ 2023-iStock-Kateryna Kukota

MaPrimeRénov’ pour financer les travaux de rénovation énergétique

MaPrimeRénov’ est une aide distribuée par l’Anah (Agence nationale de l’habitat) qui a pour but de faciliter les travaux de rénovation énergétique des foyers. MaPrimeRénov’ a remplacé le CITE (crédit d’impôt pour la transition énergétique) en 2021. Cette aide est allouée à tous les propriétaires d’un logement principal, sans tenir compte du niveau de revenus. Cependant, le montant de la prime dépend des ressources du foyer, mais aussi de la nature des travaux. Depuis la création du dispositif, environ un million de foyers en ont déjà bénéficié. Cette année, le dispositif change de visage avec comme objectif principal de favoriser les rénovations les plus performantes en apportant plus de soutien aux ménages modestes.

Les changements en 2023

Depuis le 1er janvier 2023, de nouveaux plafonds de ressources ont été instaurés. Ces changements interviennent donc à partir du 1er février 2023 et concernent différents dispositifs. Ma Prime Rénov Sérénité : les plafonds de travaux sont revalorisés et passent de 30 000 à 35 000 euros. Cette aide s’adresse aux propriétaires occupants aux revenus modestes et très modestes, pour financer des travaux de rénovation avec un gain énergétique de 35% minimum. Ma Prime Rénov Copropriétés : les plafonds passent de 15 000 à 25 000 euros, toujours pour un gain d’au moins 35% sur les travaux de rénovation énergétique, pour les parties communes de copropriétés. Pour les ménages résidant dans la copropriété, les primes individuelles complémentaires sont doublées. Résultat: 3 000 euros seront attribués aux propriétaires très modestes et 1 500 euros aux propriétaires modestes. Forfait « rénovations globales » : la prime augmente pour les ménages aux ressources intermédiaires (violes) et supérieures (rose). Elles passent respectivement de 7 000 à 10 000 euros et de 3 500 à 5 000 euros.

Baisse et fin d’éligibilité pour les ménages les plus modestes

En revanche, certaines primes pour les ménages les plus modestes diminuent. C’est le cas de la prime pour l’installation d’un poêle à granulés et d’une VMC double flux. La prime baisse de 500 euros ce qui donne 2 000 euros pour les ménages modestes et 2 500 euros pour les ménages très modestes. Cette baisse s’explique probablement par les tensions d’approvisionnement. Depuis le 1er janvier 2023, la prime ne s’applique plus pour l’achat d’une chaudière à gaz. Et à partir du 1er avril 2023, les ménages aux ressources supérieures ne pourront plus bénéficier de la prime pour certains projets d’isolation comme l’aménagement des combles, l’isolation des toits-terrasse ou encore l’isolation de murs par l’extérieur ou l’intérieur. Enfin, le bonus de 1 000 euros versé pour le remplacement d’une chaudière au fioul ou à gaz par un équipement d’énergie renouvelable, ne sera plus distribué à partir du 1er avril 2023.