Connaissez-vous MaPrimeRenov’ Sérénité ?

MaPrimeRénov' Serenité simplifie le parcours des ménages les plus modestes (Crédits photo : Pixabay - AKuptsova )

Depuis le 1er janvier 2022, MaPrimeRenov' Sérénité remplace l'aide « Habiter Mieux Sérénité » pour aider les ménages modestes à très modestes à financer d'importants travaux de rénovation. Explications.

C'est quoi, MaPrimeRenov' Sérénité ?

MaPrimeRenov' Sérénité est issue de la fusion des dispositifs «Habiter mieux sérénité» et MaPrimeRenov' afin de simplifier le parcours et l'accès aux aides pour les ménages aux ressources dites «modestes» ou « très modestes » dans leur projet de rénovation énergétique globale.

Ce statut est décidé en fonction des revenus du foyer, en appliquant le barème national de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) comportant 4 niveaux :

MaPrimeRénov'Bleu (ménages aux ressources très modestes)

MaPrimeRénov'Jaune (ménages aux ressources modestes)

MaPrimeRénov'Violet (ménages aux ressources intermédiaires)

MaPrimeRénov'Rose (ménages aux ressources supérieures)

Notez qu'une autre grille de plafonds de ressources est appliquée en Ile-de-France pour déterminer à quelle catégorie appartient un ménage.

Bon à savoir : MaPrimeRénov' et MaPrimeRénov' Sérénité ne sont pas cumulables entre elles. Il est en revanche possible de bénéficier (sous conditions) à la fois de MaPrimeRénov' Sérénité avec les CEE (certificats d'économie d'énergie), le chèque énergie et la TVA à taux réduit ou encore d'un Eco-PTZ. Boursorama Banque accompagne également ses clients dans leurs travaux de rénovation en leur proposant sous conditions son prêt personnel écoresponsable à taux bonifié.

MaPrimeRenov' Sérénité est réservée aux ménages aux ressources modestes à très modestes, qui souhaitent réaliser un ensemble de travaux (par exemple changement du mode de chauffage et isolation des combles) permettant un gain énergétique d'au moins 35%.

MaPrimeRenov' Sérénité comprend également un accompagnement via le dispositif Mon Accompagnateur Rénov'. Il s'agit d'un professionnel, par exemple une association spécialisée ou un bureau d'études, qui accompagne le ménage dans son projet :

Diagnostic du logement.

Définition et chiffrage du projet.

Réalisation des démarches pour aider le ménage à obtenir toutes les aides financières auxquelles il peut prétendre.

Notez que le dispositif Mon Accompagnateur Rénov' sera étendu dès 2023 .

Les conditions pour prétendre à MaPrimeRenov' Sérénité

Les conditions pour accéder au dispositif MaPrimeRenov' Sérénité sont sensiblement les mêmes que pour MaPrimeRénov' :

Etre catégorisé «revenus modestes» ou «revenus très modestes»

Ne pas avoir bénéficié d'un prêt à taux zéro (PTZ) au cours des 5 années précédentes

Le logement doit être construit depuis 15 ans ou plus

Le logement doit être votre résidence principale

Comment déposer une demande pour MaPrimeRenov' Sérénité ?

Pour bénéficier de MaPrimeRenov' Sérénité si vous remplissez les conditions d'attribution, vous devez créer votre compte personnel sur le site dédié aux aides de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) et déposer une demande en ligne.

Attention, vous devez déposer votre demande avant d'entamer vos travaux de rénovation et attendre la réception de la validation de votre dossier avant de démarrer.

Une fois la demande de MaPrimeRenov' Sérénité accordée, vous avez trois ans pour réaliser les travaux en conformité avec le projet que vous avez présenté.

A la fin de vos travaux, vous devez envoyer vos factures à l'ANAH pour que la prime vous soit versée en une fois.

Vous pouvez par ailleurs cumuler MaPrimeRenov' Sérénité avec d'autres aides sous conditions d'éligibilité comme par exemple :

Certificat d'économie d'énergie (CEE)

TVA réduite à 5,5%

Ou encore des aides financières des collectivités locales.

Bon à savoir : Vous pouvez utiliser le simulateur de l'ANAH, Simul'aides pour estimer à quelles aides nationales vous pourriez avoir droit. Pour les aides locales, l'Agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL) a mis en place un autre outil de simulation.