Lyon : l'aide à l'achat d'un vélo électrique va passer de 100 à 500 euros

Pour accompagner le déconfinement, la Métropole de Lyon encourage les mobilités douces. Elle a décidé de revaloriser l'aide à l'achat d'un vélo électrique, qui va passer de 100 à 500 euros. Une offre non cumulable avec celle de l'Etat et valable uniquement dans un commerce de la Métropole.

En cette période de déconfinement, la Métropole de Lyon cherche à donner davantage de place aux cyclistes en réaménageant son espace public. Pour accompagner cette démarche, la collectivité a annoncé ce mardi 12 mai que l'aide pour l'achat d'un vélo électrique allait passer de 100 à 500 euros maximum, rapporte BFMTV. Le dispositif, qui concerne les 59 communes de la collectivité, sera voté à l'occasion du prochain conseil métropolitain du 8 juin, explique l'instance dans un communiqué.

Pas plus de 50% du prix achat

Dans le détail, la mesure va concerner des vélos achetés entre le 4 mai et le 31 décembre 2020. « Le montant attribué ne sera pas supérieur à 50 % du montant total TTC de l'achat », prévient la Métropole qui indique également qu'il faudra choisir entre cette aide et celle proposée par l'état actuellement. Les deux ne sont pas cumulables. De plus, « aucune condition de ressources ne sera exigée pour pouvoir en bénéficier ».

Trois types de vélos sont concernés. On trouve donc les vélos électriques, du moment qu'il n'utilise pas une batterie au plomb et qu'il ne s'agit pas « de "speed bike" pouvant dépasser les 25 km/h ». Mais les vélos pliants et les vélos-cargo, familiaux ou pour les personnes à mobilité réduite, font également partie du dispositif. Les systèmes permettant d'électrifier son vélo sont aussi acceptés.

Soutien au commerce local

L'aide est valable pour un deux-roues neuf ou d'occasion uniquement s'il est acheté chez un « professionnel installé dans la Métropole de Lyon ». Pour bénéficier de cette offre, les cyclistes devront télécharger un dossier à partir du 9 juin prochain. 200 000 euros vont être alloués à cette opération.