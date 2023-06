Livret A, LDDS et LEP : cette déception qui vous attend

(Crédits photo: © Prixavril - stock.adobe.com)

Le taux du Livret A, du LDDS et du LEP est révisé chaque semestre. Prochaine échéance ? Le 1er août 2023. Mais les nouveaux rendements pourraient bien ne pas être au goût des épargnants…

L'épargne réglementée, et en particulier le Livret A, rencontre un vif succès auprès des épargnants. Après des années de taux particulièrement bas, la rémunération de ces placements est montée en flèche, sous l'effet de l'inflation. Depuis le 1er février 2023, le taux d'intérêt du Livret A a ainsi atteint les 3 %, tout comme le LDDS, tandis que le LEP affiche un taux d'intérêt de 6,1 %. Mais cette tendance à la hausse va-t-elle se poursuivre lors de la révision semestrielle du 1er août ? Pas si sûr…

Un sort incertain pour le taux du Livret A et du LDDS

Avec un taux d'intérêt fixé à 3 % depuis le 1er février 2023, le Livret A a rencontré un grand succès auprès des épargnants. Au mois de mai, les Français y ont déposé 2,47 milliards d'euros supplémentaires selon les chiffres de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), pour un total de 399,9 milliards d'euros d'encours, flirtant avec la barre symbolique des 400 milliards. Un engouement qui devrait, en théorie, se poursuivre.

En effet, le taux théorique du Livret A au 1er août 2023 ressort à 4 % si l'on en croit la méthode de calcul. Celle-ci intègre à la fois l'inflation sur les six derniers mois, qui devrait être d'environ 5,6 %, et le taux €STR du marché monétaire, également sur les six derniers mois, qui devrait atteindre les 2,5 %. Mais le gouvernement a la possibilité de déroger à cette formule de calcul, et pourrait ainsi choisir d'appliquer un taux inférieur.

Et si le gouvernement dérogeait à la formule de calcul du Livret A ?

Comme l'explique l'économiste Philippe Crevel : "la question est (...) de savoir si la formule du taux sera respectée ou si le Gouverneur de la Banque de France invitera le ministre de l'Economie, en raison de circonstances exceptionnelles, à fixer le taux". Au lieu d'un taux à 4 %, le Livret A, et son petit frère le LDDS, pourraient alors afficher un rendement inférieur, probablement de 3,5 % lors de la révision du 1er août.

Cette hypothèse pourrait permettre de limiter le surcoût généré par une hausse à 4 % pour les établissements bancaires, mais également pour tous les secteurs d'activité qui sont financés grâce aux ressources captées par le Livret A. C'est notamment le cas pour la construction de logements sociaux, pour les PME ou encore pour les collectivités locales.

Par ailleurs, "Un taux élevé pourrait également conforter les Français à privilégier l'épargne au détriment de la consommation, ce qui nuirait à la croissance" ajoute Philippe Crevel. En limitant la hausse du rendement du Livret A, le gouvernement pourrait ainsi inciter les Français à consommer davantage, et à épargner moins. Autre argument en faveur d'une augmentation limitée du taux du Livret A : l'inflation suit plutôt une tendance à la baisse, ce qui pourrait entraîner une baisse très impopulaire de ce même taux d'intérêt dès la révision suivante, le 1er février 2024.

Le taux d'intérêt du LEP attendu à la baisse

Le Livret d'épargne populaire, ou LEP, est un livret réglementé réservé aux ménages les plus modestes. Au total, ce sont 10 millions de foyers qui en profitent. Son plafond est plus faible que celui du Livret A, avec 7 700 euros au lieu de 22 950, mais le LEP bénéficie d'un meilleur taux d'intérêt : 6,1 % depuis le 1er février 2023. Toutefois, son rendement pourrait baisser dès le 1er août 2023, sous l'effet du ralentissement de la hausse des prix.

En effet, le LEP est conçu pour être un rempart contre l'inflation. Alors que celle-ci commence à baisser, rien d'étonnant donc à ce que le taux d'intérêt de ce placement soit revu en fonction.