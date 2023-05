Les comptes courants des Français se vident progressivement au profit du Livret A

(Crédits photo: © Unclesam - stock.adobe.com)

Peu à peu, les sommes accumulées sur les comptes courants des particuliers s'amenuisent, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Au contraire, certains arbitrages sont bienvenus en période d'inflation.

En moyenne, chaque foyer posséderait près de 17 000 euros sur l'ensemble de ses comptes courants. Une somme derrière laquelle se cache de grandes disparités, mais qui donne néanmoins la tendance : les Français accumulent des montants parfois ahurissants sur des supports qui ne sont pas spécifiquement dédiés à l'épargne et, surtout, qui ne sont pas rémunérés. Toutefois, sous les effets conjoints de l'inflation et de la hausse des rémunérations des livrets, la tendance est à la décollecte

Les Français commencent à délaisser leurs comptes courants

Pour mieux cerner les comportements des Français en matière d'épargne, les données collectées par la Banque de France s'avèrent précieuses. Les comptes courants avaient ainsi atteint leur apogée en juillet 2022, date à laquelle le total des encours sur ces supports était de 544 milliards d'euros. Au cours du premier trimestre 2023, ce chiffre est passé à 509 milliards, soit une décollecte totale de 35 milliards.

Les Français retirent donc davantage d'argent depuis leurs comptes courants qu'ils n'en déposent. Il faut néanmoins relativiser cette évolution, puisque l'encours des comptes courants a connu une envolée à compter du début de la crise sanitaire de 2020. Ce phénomène de surépargne est relevé par l'économiste Philippe Crevel : "Les ménages français maintiennent un important effort d'épargne depuis plus de 3 ans". Il souligne que les sommes déposées par les ménages depuis l'épisode du Covid-19 restent sans précédent.

La hausse des taux et des prix influence les comportements

Pour tenter d'expliquer la tendance à la décollecte sur les comptes courants, il est possible d'avancer deux facteurs. Le premier est lié à la hausse des prix. En effet, l'inflation grève le pouvoir d'achat des Français, qui peuvent être amenés à piocher dans leur épargne pour y faire face, que celle-ci soit déposée sur un compte courant ou sur tout autre support. Selon les données de l'Insee, les prix à la consommation ont progressé de 5,9 % sur un an en avril.

Toutefois, un second facteur explicatif doit être mentionné : la hausse des taux, et plus particulièrement l'augmentation des rendements des livrets d'épargne. Depuis février 2023, le taux du Livret A et du LDDS est ainsi de 3 %, tandis que celui du LEP, réservé aux ménages modestes, est de 6,1 %. Un niveau bien supérieur aux 0,5 % affichés par leur Livret A pendant plusieurs années, et qui incite les épargnants à faire des arbitrages.

Un phénomène qui a du bon pour les épargnants

Désormais, Livret A et le LDDS réunissent à eux deux 535,1 milliards d'euros. Le mois de mars 2023 a été particulièrement favorable au Livret A, puisque 4,17 milliards d'euros ont été déposés sur ce seul support.

Le transfert d'une partie de l'argent stocké sur un compte courant vers un livret d'épargne est une bonne nouvelle pour les épargnants. En effet, les comptes courants ne sont pas rémunérés, tandis que les livrets d'épargne permettent de réduire l'impact de la hausse des prix sur le rendement de leur épargne. Un Livret A au plafond, 22 950 euros, pendant une année et rémunéré à 3 % rapporte ainsi 688,5 euros… contre 0 euro pour un compte courant.