Les nouveaux moyens de paiements en ligne sécurisent vos achats sur Internet

De nouvelles technologies permettent des transactions en ligne plus sécurisées et plus rapides qu’avec une carte bancaire.

Sommaire:

La carte bancaire reste le moyen de paiement favori sur Internet

La tokenisation: un jeton numérique unique pour sécuriser la transaction

Click to Pay, la solution de paiement sans contact pour les achats en ligne

Wero, le wallet mobile européen

La carte bancaire reste le moyen de paiement favori sur Internet

Selon la Fevad (Fédération du e-commerce et de la vente à distance), 84% des consommateurs utilisent leur carte bancaire pour payer un achat en ligne. La sécurité de ces paiements est renforcée par le procédé de double authentification, obligatoire pour les achats d’un montant supérieur à 30 euros. Pourtant, les risques de fraude persistent. Par ailleurs, certains consommateurs trouvent le paiement par carte fastidieux en raison des multiples étapes: recopier les 16 à 19 chiffres qui composent le numéro de carte bancaire, indiquer la date d’expiration, le cryptogramme visuel, puis le code d’authentification. Des alternatives se développent pour rendre nos transactions plus sûres et plus fluides.

La tokenisation: un jeton numérique unique pour sécuriser la transaction

Pour garantir des transactions sécurisées, Mastercard a développé une solution technologique appelée «tokenisation». Elle consiste à remplacer le numéro de votre carte bancaire par une donnée chiffrée unique appelée «jeton» («token» en anglais). Le jeton est associé exclusivement à:

Un appareil (smartphone, tablette, montre connectée),

Une clé de chiffrement unique pour chaque transaction.

Cette technologie a été lancée en 2014 pour sécuriser les paiements via Apple Pay et Samsung Pay. Dix ans plus tard, 25% des transactions e-commerce à travers le monde sont protégées grâce à la tokenisation. Mastercard ambitionne de généraliser le système à toute l’Europe d’ici 2030. Cela peut aboutir à supprimer totalement la saisie manuelle du numéro de carte bancaire.

Click to Pay, la solution de paiement sans contact pour les achats en ligne

La solution de paiement «Click to Pay» est développée par EMVco, un consortium rassemblant les principaux réseaux de cartes bancaires (EMV est l’acronyme de Europay, Mastercard, Visa, les trois organismes fondateurs). Click to Pay fonctionne comme un portefeuille numérique: dedans, vous pouvez enregistrer vos différentes cartes de paiement. Lors d’un achat en ligne, le consommateur:

Ouvre le portefeuille depuis la page de paiement du site marchand,

S’authentifie,

Choisit la carte qu’il souhaite utiliser,

Règle son achat en un clic, sans avoir à fournir ses données bancaires. Selon Visa, cette solution divise par trois le risque de fraude.

La technologie Click to Pay est en cours de déploiement en France. Les banques proposent le service à leurs clients. Ils gèrent leur profil depuis leur application mobile habituelle. À terme, la combinaison de la tokenisation et de Click to Pay doit permettre des transactions plus simples, plus rapides et plus sécurisées.

Wero, le wallet mobile européen

En septembre 2024, quatorze groupes bancaires européens ont lancé un nouveau service de paiement numérique baptisé Wero. Les Français BNP Paribas, Crédit Agricole, BPCE, Crédit Mutuel, Société générale et la Banque postale font partie de l’initiative. Cette dernière vient remplacer Paylib. «L’idée est de construire une alternative aux solutions internationales de paiement afin d’offrir aux acteurs et consommateurs européens un choix européen» explique Martina Weimert, directrice générale de European Payments Initiative (EPI), la société chargée de développer Wero.

Dans un premier temps, Wero peut être utilisé pour les paiements entre particuliers via votre téléphone mobile. Chaque banque relie le numéro de téléphone d’un client ou son adresse e-mail à son compte courant. Il est également possible de générer un QR code individuel quand on ne souhaite pas communiquer son numéro. Wero est accessible depuis votre application bancaire. Le virement est instantané. Le wallet européen se distingue de PayPal ou Lydia car ceux-ci sont adossés à une carte bancaire et affichent des délais de paiement d’un à deux jours. Courant 2025, il devrait être possible de régler vos achats avec ce portefeuille de paiement mobile chez les petits commerçants, puis en ligne sur les sites marchands.