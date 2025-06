Crédit Lombard : tout ce qu’il faut savoir

jeune fille réflechissant (Crédits: Adobe Stock)

Pratiqué depuis des siècles, le crédit Lombard était auparavant plus connu sous l'appellation de prêt sur gages ou avances sur titres. Il doit son nom actuel aux banques qui se sont développées dans le Piémont et la Lombardie en Italie, dès la Renaissance, pour financer les activités florissantes des marchands italiens. Cette solution de financement n'en reste pas moins toujours usitée de nos jours, même si elle est relativement peu connue.

Qu'est-ce que le crédit Lombard ? À qui ce dispositif s'adresse-t-il ? Quels sont les conditions à respecter pour que l'opération soit financièrement intéressante ? Toutes nos explications.

Crédit Lombard : comment ça fonctionne ?

Réservé aux investisseurs fortement capitalisés, le crédit Lombard est un prêt in fine adossé à des investissements donnés en garanti. Le nantissement des placements permet à leur propriétaire de bénéficier d'un crédit in fine.

Les actifs nantis (ou bloqués) sont des actifs financiers comme des actions, des obligations, des fonds d'investissement, etc. Ils peuvent être détenus sur un plan d'épargne en actions (PEA), un compte-titres, une assurance-vie ou encore un plan d'épargne entreprise (PEE).

Vous bloquez donc vos avoirs (par exemple un million détenu en assurance vie), et pouvez en échange emprunter un pourcentage de la valeur des actifs nantis (par exemple 50 % des avoirs détenus sur votre assurance vie, soit 500 000 euros).

Le taux du crédit Lombard peut être fixe ou variable. Il est déterminé à la signature du contrat et sera la plus souvent fondé sur une référence à court terme comme les taux interbancaires de la zone euro (Euribor ou €ster) à laquelle la banque ajoute sa marge.

La durée d'un crédit Lombard varie de quelques mois à quelques années (généralement 5 ans).

Notez que durant toute la durée du prêt, vous conservez la propriété de vos investissements et donc, tout en finançant votre projet, vous continuez de percevoir les gains tirés de vos placements. Le principal avantage du crédit Lombard réside dans le fait que, idéalement, les revenus issus de votre placement vous permettent de couvrir à la fois le capital emprunté et le coût du crédit.

De plus, l'autre avantage du Crédit Lombard, c'est que l'argent ainsi emprunté n'est pas considéré comme un revenu et par conséquent vous ne payez pas d'impôt dessus.

Crédit Lombard : à qui s'adresse-t-il ?

Le crédit Lombard, principalement adossé à des actifs détenus sur des assurances vie luxembourgeoises s'adressent surtout à une clientèle patrimoniale. Les investisseurs pouvant bénéficier de ce dispositif doivent en effet le plus souvent nantir des actifs dont la valeur est de l'ordre de plusieurs centaines d'euros de milliers d'euros, ce qui implique de posséder un patrimoine de financier considérable, d'autant que la prudence voudrait que l'on ne nantisse pas l'ensemble de ses actifs financiers et que l'on doit en plus posséder une épargne de précaution, des actifs de diversification, et que l'on possède en plus généralement de l'immobilier.

C'est pourquoi le crédit Lombard est surtout proposé par des assureurs luxembourgeois, des family offices, des conseillers en gestion de patrimoine, ou encore des banques privées. Notez cependant l'incursion de la Boursorama dans le secteur. En effet, BoursoBank propose à ses clients hors personnes morales ayant adhéré à l'offre BoursoFirst un crédit Lombard accessible avec un minimum de 202 000 euros de titres éligibles au nantissement dont le taux nominal fixe en mai 2025 est de 2,75 % de 101 000 à 2 000 000 d'euros.

Ce dispositif tend donc à se démocratiser et ce formidable outil de levier permet donc à un nombre croissant d'investisseurs de financer leur projet.

Crédit Lombard : quels sont les impératifs à respecter pour que l'opération soit intéressante ?

Le Crédit Lombard n'est cependant pas une opération sans risque. En effet, en cas de mauvais placements, la faiblesse des gains engrangés par les actifs nantis, voire leur moins-value pourront ne pas compenser les intérêts à payer. C'est d'ailleurs pour se protéger de ce risque que les banques accordent un prêt correspondant à un pourcentage des actifs nantis et non sur la totalité des actifs nantis. Vous pourriez en effet dans le pire des cas être contraint de revendre l'intégralité des actifs nantis pour rembourser votre crédit, sans que cela suffise à couvrir le capital emprunté et le coût du crédit.

Toutefois ce risque est relativement limité dans la mesure où les organismes prêteurs veillent à ce que le placement nanti puisse vous permettre d'assumer le prêt. En outre, le plus souvent, compte tenu de la hausse des marchés financiers sur le long terme, vos placements vous permettent de toucher des revenus bien supérieurs aux intérêts, ce qui permet à la fois de compenser le coût du crédit mais aussi de valoriser son patrimoine.