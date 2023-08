Les cinq règles à suivre si vos actions baissent

Le CAC40: quelques bas, beaucoup de hauts!

Depuis sa création en 1987, l'indice phare de la place parisienne a connu des périodes de hausse et de baisse. Les investisseurs se souviennent encore douloureusement des krachs (ces chutes importantes de l'indice en une ou plusieurs journées) lors de la crise financière de 2008 et de la crise sanitaire de 2020. Cependant, le CAC40 suit une courbe à tendance ascendante si l'on regarde son évolution sur le long terme. Entre son lancement et fin juin, l'indice est passé de 1.000 points à plus de 7.390 points en avril dernier. Cette observation illustre l'importance de considérer l'investissement en Bourse comme une stratégie à long terme.