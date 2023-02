Bourse: comment lisser les risques avec le versement libre programmé?

Le versement libre programmé est une méthode d’investissement pouvant convenir aux investisseurs experts ou amateurs ( crédit photo : GettyImages )

L’investissement dans les marchés financiers peut amener à bénéficier de rendements intéressants. Ils s’accompagnent d’une part de risque proportionnelle aux gains potentiels. En période de forte volatilité, la fluctuation des cours génère des incertitudes chez les investisseurs. Il est pertinent d’optimiser vos versements pour limiter l’impact de ces fluctuations. Le Dollar Cost Averaging (DCA) permet de lisser le risque tout en bénéficiant des meilleures opportunités de placement.

Sommaire:

Qu’est-ce que le Dollar Cost Averaging (DCA)?

Comment fonctionne le DCA ou versement libre programmé?

Le versement programmé: une stratégie adaptée à différents types de supports

Le DCA: une stratégie, beaucoup d’avantages

Quels sont les points de vigilance à connaître?

Qu’est-ce que le Dollar Cost Averaging (DCA)?

Le Dollar Cost Averaging est la version anglophone des termes français «Versement Libre Programmé» (VLP). Il s’agit d’une stratégie d’investissement reposant sur un principe d’homogénéité. Elle consiste à investir un montant toujours identique à intervalles réguliers dans un ou plusieurs actifs. En investissant de cette façon, vous vous détachez de la surveillance des cours boursiers et de la préoccupation de l’évolution des marchés financiers. C’est une approche moins agressive du trading pouvant convenir aux investisseurs expérimentés comme aux novices de la Bourse.

Comment fonctionne le DCA ou versement libre programmé?

Quand vous placez de l’argent dans des actifs à risque, plusieurs questions se posent: est-ce le bon moment? Faut-il investir maintenant ou dois-je encore attendre une période plus propice? En optant pour le DCA, ces interrogations disparaissent. Peu importe si le cours évolue à la hausse ou à la baisse. L’important est d’investir régulièrement. Ainsi, vos actifs sont acquis à un prix moyen: vous limitez les fluctuations du marché.

Deux conditions sont requises pour mettre en place cette stratégie:

Respecter le timing d’investissement.

Respecter le montant envisagé au départ.

Il est possible de réadapter la fréquence ou les sommes si vous pensez que les marchés vont aller dans un sens ou dans l’autre, mais la stratégie peut en être bouleversée. L’investissement programmé exige de la régularité pour optimiser vos versements.

Le versement programmé: une stratégie adaptée à différents types de supports

Le DCA permet d’investir dans des dispositifs très diversifiés:

Les versements programmés sont proposés dès la souscription d’un contrat d’assurance-vie, quel que soit votre type de gestion. Il vous suffit de déterminer la somme que vous souhaitez placer et l’échéance (tous les mois, tous les trimestres...). Ensuite, vous laissez le produit tirer parti de l’appréciation des prix à long terme.

Le principe est le même pour un investissement en actions. La régularité peut être hebdomadaire, notamment quand les marchés sont très volatils. La validité de cette approche repose sur le fait que les indices boursiers pourraient être haussiers sur le long terme. Dans ce cas, l’intérêt de l’investissement programmé est de réduire les risques en lissant les amplitudes de variations entraînées par les cycles de hausse et de baisse des marchés financiers.

Le DCA: une stratégie, beaucoup d’avantages

L’investissement programmé revêt plusieurs avantages:

Pas d’impact émotionnel. Difficile de rester calme quand votre titre chute ou quand il atteint des sommets. Or, le principal ennemi de l’investisseur, ce sont ses réactions hâtives. Celles-ci peuvent vous amener à prendre des décisions précipitées et peu rationnelles. Le DCA permet de vous affranchir du stress en restant détaché de l’évolution des cours.

Difficile de rester calme quand votre titre chute ou quand il atteint des sommets. Or, le principal ennemi de l’investisseur, ce sont ses réactions hâtives. Celles-ci peuvent vous amener à prendre des décisions précipitées et peu rationnelles. Le DCA permet de vous affranchir du stress en restant détaché de l’évolution des cours. Gain de temps. Vous pouvez être novice en matière d’investissement et économiser du temps passé à réviser les fondamentaux de l’analyse technique ou fondamentale. Avec le DCA, vos investissements sont automatiques et réguliers.

Vous pouvez être novice en matière d’investissement et économiser du temps passé à réviser les fondamentaux de l’analyse technique ou fondamentale. Avec le DCA, vos investissements sont automatiques et réguliers. Un ticket d’entrée plus abordable. L’investissement programmé permet d’investir dans les actions pour des sommes abordables. Cela peut être 5 euros par semaine, par exemple. Pour l’assurance-vie, le PER ou le PEA, quelques dizaines d’euros peuvent suffire pour se lancer.

L’investissement programmé permet d’investir dans les actions pour des sommes abordables. Cela peut être 5 euros par semaine, par exemple. Pour l’assurance-vie, le PER ou le PEA, quelques dizaines d’euros peuvent suffire pour se lancer. Une performance adaptée aux investissements de long terme. La méthode DCA doit être vue comme un investissement long, destiné à lisser les soubresauts des marchés financiers. C’est dans ce cas de figure qu’elle peut prouver son efficacité. Si vous préférez des retours sur investissement rapides, l’investissement programmé n’est pas la meilleure solution. Au contraire, il faudra se tourner vers du trading plus agressif. Néanmoins, un investisseur ayant une connaissance avancée du fonctionnement des marchés financiers peut intégrer une partie de DCA dans sa stratégie d’investissement.

Quels sont les points de vigilance à connaître?

Il est important de retenir que la méthode DCA a pour objectif principal de réduire le risque lié à la volatilité des actifs boursiers. Toutefois, ce risque n’est pas effacé. En cas de marché orienté à la baisse, investir régulièrement des petites sommes permet d’homogénéiser le prix de vos actifs. Le but de l’opération est de se constituer un stock de valeurs à moindre prix, en espérant qu’elles prennent de la valeur lors d’une remontée des cours. Cependant, si la chute des actifs perdure, il est possible de stopper vos versements pour éviter de trop vous exposer. De plus, l’investissement programmé peut entraîner des frais lors de chaque transaction. Ceux-ci peuvent grever la performance du plan. Il est important de connaître le montant de ces frais à l’avance.

La méthode DCA implique de laisser le marché fluctuer sans y faire trop attention, y compris en cas de chute. La récompense peut venir sur long terme.