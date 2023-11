Le compte à terme: bonne idée pour votre épargne en 2024?

Le compte à terme se révèle avantageux en période de hausse des taux, en offrant aux épargnants un rendement prédéterminé et rassurant. ( crédit photo : Shutterstock )

Longtemps passé de mode, le compte à terme est de nouveau sollicité par les Français à la faveur de la remontée des taux. Ce dispositif consiste à bloquer une somme d’argent pendant plusieurs mois ou années, en échange d’un rendement connu à l’avance. Son succès depuis le début de l’année 2023 est indéniable. Alors faut-il céder à l’appel du compte à terme ?

Compte à terme: un regain d’intérêt et des encours en hausse

L’encours total des comptes à terme est passé de 80 milliards d’euros en janvier 2023 à 122 milliards en juillet, selon la Banque de France. Cela représente une progression de 50 milliards en 6 mois. 52 milliards sont investis pour des durées inférieures à 2 ans et 70 milliards pour plus de 2 ans.

La stagnation de la rémunération du Livret A à 3% et l’augmentation des taux d’intérêt redonnent ses lettres de noblesse au compte à terme. Celui-ci est proposé par les établissements bancaires. La plupart des offres permettent d’obtenir un rendement équivalent ou proche du taux directeur de la Banque centrale européenne (BCE). C’est vrai, notamment pour les placements de longue durée. Le taux est établi à 4% depuis septembre 2023. C’est moins que l’inflation mais plus que le Livret A, bloqué à 3% depuis plusieurs mois et pour l’année prochaine.

Quelles sont les conditions pour bénéficier du compte à terme?

Ouvrir un compte à terme est facile. C’est faisable en quelques clics via les banques en ligne. Le contrat entre vous et l’organisme financier précise notamment:

la durée de placement,

le fonctionnement du compte,

le type de rendement appliqué.

Les sommes doivent être déposées sur votre compte à terme en une fois. Il n’est plus possible d’effectuer d’autres versements par la suite.

Avec le compte à terme, votre taux de rémunération est garanti et fixe pour une durée déterminée. Celle-ci peut être de très court terme (1 mois minimum) ou de moyen terme (3 ou 4 ans). À la clôture de votre compte, la totalité de l’investissement de départ est récupérée, avec les intérêts.

Comment faire pour ajouter des sommes sur votre compte à terme? Il n’est pas possible d’effectuer des versements supplémentaires sur un compte déjà créé. En revanche, il est tout à fait possible d’ouvrir un compte supplémentaire si vous avez encore des sommes à épargner.

À qui se destine le compte à terme?

Puisque les sommes sont bloquées pendant toute la durée du contrat, ce dispositif financier convient aux épargnants disposant de liquidités dont ils n’ont pas besoin dans l’immédiat. Votre dépôt est sécurisé. Sans risquer de perdre de l’argent, vous bénéficiez d’un rendement au terme du contrat.

Avec son potentiel de rendement légèrement supérieur au Livret A, le compte à terme doit être considéré comme un placement à court ou moyen terme. Au-delà de 3, voire 4 ans, il peut être conseillé de vous orienter vers d’autres dispositifs plus rémunérateurs sur la durée, par exemple une assurance-vie multisupport ou un PEA .

Si vous devez récupérer les sommes placées avant la date d’échéance prévue, des pénalités de retrait anticipé sont appliquées. Les montants varient d’une institution à l’autre.