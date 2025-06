Réservation de voyage en ligne : les bons réflexes pour éviter les fraudes / iStock.com - fizkes

Méfiez-vous des offres trop belles pour être vraies

Les arnaques les plus répandues prennent souvent la forme d’offres promotionnelles très attractives. Billets à prix cassés, séjours tout compris à -70 %, logements de luxe à tarif dérisoire… Autant d’annonces qui peuvent sembler alléchantes, mais qui cachent parfois des sites frauduleux. Il convient donc de toujours vérifier l’adresse URL avant de cliquer et de privilégier les plateformes connues, comme Booking, Expedia, ou les sites officiels des compagnies aériennes. Aussi, méfiez-vous des publicités diffusées sur les réseaux sociaux, qui redirigent parfois vers des sites malveillants capables de dérober vos données.

Protégez vos données contre le phishing

Le recours à l’intelligence artificielle a donné un nouvel élan aux escrocs du web. Les attaques de type phishing, qui consistent à usurper l’identité d’un organisme connu pour soutirer des informations sensibles, ont explosé. Selon Marnie Wilking, responsable de la sécurité chez Booking, ces attaques ont augmenté de 500 à 900 % en un an. Et pour cause, l’IA permet désormais de générer des mails parfaitement rédigés, sans fautes ni incohérences, rendant la détection plus difficile. Par ailleurs, les sites frauduleux imitent à la perfection ceux des prestataires officiels, dans le but de pousser les internautes à saisir leurs données personnelles.

Vérifiez les photos et les avis en ligne

L’escroquerie liée aux logements est également fréquente. De nombreux voyageurs se retrouvent à l’arrivée face à un hébergement inexistant ou totalement différent de celui présenté en ligne. Pour éviter de tomber dans ce piège, il vaut mieux lire attentivement les avis, vérifier que les photos n’ont pas été copiées depuis d’autres sites (via une recherche d’image inversée), et ne jamais envoyer d’argent en dehors des plateformes officielles. Une annonce sans commentaire ou avec des avis suspects doit immédiatement éveiller les soupçons.

Ne payez jamais par virement

Les transactions financières constituent un autre point critique. Les virements bancaires sont à proscrire puisqu’ils ne permettent ni traçabilité ni recours. Il est préférable d’utiliser des moyens de paiement sécurisés, comme les cartes bancaires ou les portefeuilles électroniques avec systèmes de protection intégrés. Avant de finaliser une réservation, il est recommandé de vérifier l'identité du prestataire et de le contacter via un canal alternatif pour confirmer la légitimité de l’offre. L’authentification à deux facteurs (2FA) est également un outil efficace pour sécuriser vos comptes et limiter les risques.

Attention aux réseaux publics et QR codes piégés

Les cybercriminels exploitent aussi les connexions wifi non sécurisées, comme celles des hôtels ou des aéroports. Il est préférable d’éviter d’effectuer des réservations via ces réseaux, au risque de voir ses données interceptées. Quant aux QR codes, présents sur les menus ou supports publicitaires, ils peuvent être modifiés pour renvoyer vers des sites frauduleux. Il est donc recommandé de scanner ces codes uniquement si vous êtes sûr de leur origine.