Livret A, LDDS, PEL, CEL, LEP, Livret Jeune: êtes-vous en règle?

Détenir plusieurs Livrets A, Livrets de Développement Durable et Solidaire (LDDS), Plans d'Épargne Logement (PEL), Comptes d'Épargne Logement (CEL), Livrets d'Épargne populaire (LEP) ou Livrets Jeune est interdit. D'ailleurs, des sanctions financières sont prévues en cas de multidétention. Un décret récemment publié va renforcer les contrôles alors que l'État souhaite orienter l'actuelle surabondance d'épargne vers des placements plus productifs. Attention, vous pouvez être concerné, parfois même sans le savoir.

Depuis 2013, les établissements financiers doivent contrôler auprès de l'administration fiscale que chaque client souhaitant ouvrir un Livret A n'en possède pas déjà un dans un autre établissement. Le décret 2021-277 du 12 mars 2021 a élargi cette vérification. Désormais, elle s'étend aux Livrets de Développement Durable et Solidaire (LDDS), Plans d'Épargne Logement (PEL), Comptes d'Épargne Logement (CEL), Livrets d'Épargne Populaire (LEP) et Livrets Jeune. Toute l'épargne réglementée est donc maintenant sous surveillance.

Livret A, LDDS, CEL, PEL et LEP appartiennent à la famille de l'épargne dite "réglementée". Cela signifie que les conditions de fonctionnement de ces produits (modalités d'ouverture et de fermeture, plafond de versements, rémunération) sont fixées par les pouvoirs publics. L'épargne réglementée bénéficie d'un cadre fiscal avantageux et d'une rémunération garantie. De la même manière, les pouvoirs publics déterminent la destination des fonds collectés sur ces livrets et comptes (financement du logement social pour le Livret A, de projets en faveur des petites entreprises et de travaux liés à la transition énergétique pour le LDDS).

D'un point de vue pratique et pour toute demande d'ouverture d'un Livret A, LDDS, PEL, CEL ou LEP, votre banquier est dorénavant dans l'obligation de vous rappeler la législation relative à la détention unique de ce type de produit. Par la suite, il interroge l'administration fiscale afin de vérifier votre situation. Si vous possédez déjà un produit d'épargne de la même famille, il en est informé, normalement dans les deux jours. Dès lors, votre demande de souscription est rejetée. Par la suite, vous disposez d'un délai de deux mois pour régulariser votre situation.

À noter Il existe une seule et unique exception à l'interdiction de détenir deux produits d'épargne réglementée de mêmes caractéristiques: la possession d'un Livret A et d'un Livret Bleu du Crédit Mutuel (même caractéristiques que le Livret A) est autorisée, si et seulement si ces deux livrets ont été ouverts avant le 1er septembre 1979. Après cette date, cette double détention n'est pas autorisée.

Si vous régularisez votre situation dans le délai imparti, vous n'avez aucune amende à payer, même si vous êtes dans l'illégalité depuis de nombreuses années. L'administration fiscale se montre clémente car elle sait que la double-détention est rarement intentionnelle. Il s'agit souvent de comptes oubliés dans un ancien établissement bancaire. Ou bien de produits d'épargne ouverts par des parents et grands-parents il y a plusieurs années, sans que le titulaire n'en ait été informé.

Toutefois et à défaut de régularisation, les produits d'épargne réglementée maintenus irrégulièrement sont soldés d'office par votre banque. Les sommes y figurant sont alors transférées sur un autre compte ouvert à votre nom dans le même établissement ou, à défaut, sur un compte d'attente.

Et, dans ce cas, vous vous exposez à des sanctions financières. En effet, la législation prévoit qu'une personne détenant deux produits d'épargne réglementée d'une même famille est passible d'une amende égale à 2% de l'encours du produit surnuméraire. Ainsi, dans le cas d'un premier Livret A dont le solde est de 500 euros et d'un second Livret A ouvert plus récemment dont le solde ressort à 10.000 euros, vous êtes redevable d'une amende de 200 euros. Soit près de 5 années d'intérêts à recevoir sur la base d'une rémunération de 0,5%. Dans le cas d'un double PEL (plafond de 61.200 euros, hors intérêts cumulés), la note peut s'avérer beaucoup plus salée. Ne tardez pas à agir si vous êtes concerné.

Initialement, cette vérification étendue à tous les produits d'épargne réglementée devait entrer en vigueur en 2024. Finalement, le gouvernement a souhaité précipiter le calendrier en raison de la crise de la Covid-19. En effet, l'épargne des ménages a atteint des niveaux records en raison des périodes successives de confinement liées à l'épidémie. Ce surplus d'épargne, lié à une baisse des dépenses, pourrait atteindre 200 milliards d'euros d'ici la fin 2021, selon la Banque de France.

Pour les pouvoirs publics, cette manne devrait être fléchée vers le tissu industriel et productif, frappé par la crise, plutôt que d'alimenter les enveloppes défiscalisantes de l'épargne réglementée. En renforçant les contrôles visant à prévenir la multidétention de Livrets A et autres LDDS, Bercy espère limiter les effets d'aubaine, tout en incitant les ménages à s'intéresser à des placements plus utiles à l'économie française. D'autant que la rémunération de l'épargne réglementée, maintenue entre 0,5% et 1% par an selon les produits, coûte cher aux finances publiques dans un environnement de taux d'intérêt maintenus à zéro.