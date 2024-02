La SCPI PF Hospitalité Europe (Perial AM) obtient le label ISR

La SCPI PF Hospitalité Europe, lancée en 2020 par la société de gestion Perial AM, a obtenu le label ISR au début de l’année 2024. Désormais, c'est l’ensemble de la gamme de Perial AM qui est labellisée ISR puisque les labellisations des SCPI PF Grand Paris, PFO et PFO2 ainsi que celle de la SCI Perial Euro Carbone, ont été récemment renouvelées. La stratégie de la SCPI PF Hospitalité Europe consiste à investir dans des actifs hôteliers, des résidences de santé, seniors ou étudiantes, situés en zone euro hors France et répondant à de réels besoins démographiques en Europe. Les actifs sont sécurisés par des baux de long terme signés avec des opérateurs reconnus, donnant une grande visibilité aux associés sur la distribution potentielle de revenus.

Une labellisation reposant sur une stratégie extra-financière innovante

« Cette labellisation repose sur une stratégie extra-financière innovante , axée sur la performance sociale de la SCPI », résume Perial AM dans son communiqué. Plus précisément, la SCPI PF Hospitalité Europe met l’accent sur l’amélioration de son « score social », une des principales thématiques ISR incluses dans le label. Cela consiste à booster les pratiques « responsables » des locataires (i.e. les exploitants) selon 5 axes principaux :

confidentialité et sécurité des données ;

dignité humaine ;

bien-être des occupants ;

environnement de travail ;

gouvernance et éthique.

Cette approche permet d’engager un cercle vertueux sur le portefeuille de la SCPI car elle a un impact direct sur la qualité de son occupation locative : plus les exploitants sont impliqués dans cette démarche sociale, plus ils ont tendance à être partie prenante de la gestion des actifs, ce qui entraîne une forme de fidélisation. Le taux d’occupation locative et la rentabilité financière des actifs ne peuvent qu’en être améliorés.

« Cette démarche vertueuse va impacter la qualité du patrimoine de PF Hospitalité Europe . D’abord, parce qu’elle permet d’améliorer la connaissance et le suivi de nos actifs, mais également le renforcement de notre relation avec les locataires exploitants, donc à terme de les fidéliser et de favoriser l’occupation des immeubles », résume ainsi Anne-Claire Barberi, Directrice RSE & Innovation du groupe Perial.

Un taux de distribution prévisionnel compris entre 4 et 4,60% en 2023

Pour mieux s’ajuster aux valeurs d’expertises recalculées au cours de l’été, Perial AM a décidé de baisser le prix de part de la SCPI PF Hospitalité Europe le 15 septembre 2023 de 9,5% : passage de 200 à 181 euros par part. Ce faisant, le taux de distribution prévisionnel du fonds pour 2023 s’en trouve conforté, dans une fourchette de 4 à 4,60% selon la société de gestion, contre 4,02% brut de fiscalité en 2022. Le dernier acompte sur dividende versé fin octobre 2023 donne un rendement courant annualisé légèrement supérieur à 4% sur la base du nouveau prix de part .

Avec un taux d’occupation financier de 100% (au 30/09/2023) et une capitalisation qui s’affiche désormais à 326 millions d'euros, nul doute que la récente labellisation ISR obtenue, conjuguée au nouveau prix de part plus attractif pour les souscripteurs, devrait contribuer à soutenir la collecte dans un contexte devenu globalement moins favorable aux fonds immobiliers .