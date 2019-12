La SCPI Epargne Foncière a franchi la barre des 2,5 milliards € de capitalisation

C'est le « flagship » de la société de gestion La Française Real Estate Managers, principalement investie sur l'immobilier de bureaux en Île-de-France. La SCPI Epargne Foncière enregistre trimestre après trimestre une collecte significative : 125 millions € au 1er trimestre, 105 millions € au second trimestre, et enfin 39 millions € au 3ème trimestre 2019. On a d'ores et déjà largement dépassé la collecte de l'année 2018 qui s'était établie à 117 millions €.

La SCPI Epargne Foncière pérennise son positionnement dans le top 10 du marché de la pierre papier en terme de capitalisation, et dans cette catégorie il est intéressant de noter que son taux de rendement se situe dans le haut de la fourchette : elle a ainsi affiché un DVM (dividende sur valeur de marché) de 4,46% en 2018, alors que la moyenne pour les 10 premières SCPI en terme de capitalisation (toutes situées au-dessus des 2 milliards € de capitalisation) est de 4,23%.

C'est un rendement somme toute très proche de la moyenne du marché de la pierre papier (4,35% en 2018), mais il est difficile de comparer une SCPI qui capitalise 2,5 milliards € avec une autre qui ne gère que 100 ou 200 millions €. En effet, lorsque la capitalisation d'une SCPI devient très importante, il est plus délicat pour les gérants de produire un rendement élevé, les actifs ciblés étant nécessairement d'une taille importante, ce qui implique qu'ils sont situés sur des marchés immobiliers « core », profonds et matures, comme les immeubles de bureaux dans les quartiers d'affaires de la première couronne parisienne. Ce sont par nature des marchés immobiliers moins risqués mais aussi moins rémunérateurs que certains marchés régionaux ou étrangers beaucoup moins fréquentés par les investisseurs.