Immobilier: les prix devraient reculer sur le marché parisien

A Paris, le nombre de transactions a chuté de 18% sur un an à fin novembre 2020 et le prix de vente au m2 s'élèverait à environ 10.700 euros à fin février 2021, soit un recul de 1,7% sur trois mois, d'après les données des avant-contrats des Notaires de France. La baisse serait moins marquée en petite (-0,1%) et grande couronne (-0,4%) tandis que les prix continueraient à monter en province (+1,5%). «La crise sanitaire et le premier confinement ont nécessairement conduit à une prise de conscience collective en milieu urbain, plus marquée encore sur le marché parisien: trop de contraintes financières, un marché tendu, une augmentation des temps de transport... Autant de facteurs qui ont mené notamment les Franciliens en direction des routes normandes, perchoises ou bourguignonnes», expliquent les Notaires de France.

Encadrement des loyers à Paris: 40 % d'annonces non conformes

Environ 40% des annonces immobilières parisiennes ne respectent pas l'encadrement des loyers à Paris, selon l'enquête annuelle menée par l'Association nationale de défense des consommateurs et usagers (CLCV) sur 1.000 annonces publiées par des particuliers et des professionnels. Le dépassement des loyers varie selon le type de logement et se monte en moyenne à 121,38 euros par mois, soit 1.456,56 euros à l'année. «Si la majorité respecte l'encadrement des loyers, 40 % c'est trop car ce dispositif est aujourd'hui connu par tous les acteurs immobiliers. Il existe depuis 2015 et tout a été fait en termes de publicité et de pédagogie», juge la CLCV.

Rénovation énergétique des logements: 4.000 euros d'aides en moyenne

Le dispositif MaPrimeRenov a rencontré un grand succès en 2020 avec 191.690 dossiers déposés, selon le bilan effectué par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (Anah). La quasi-totalité de ces dossiers ont été instruits et 141.143 sont d'ores et déjà engagés pour un montant de 570 millions d'euros d'aides. La prime moyenne reçue pour financer des travaux d'isolation, de chauffage, de ventilation ou d'audit énergétique d'une maison individuelle ou d'un appartement en habitat collectif se monte à 4.038 euros. Depuis le 11 janvier 2021, cette subvention est accessible à tous les propriétaires occupant leur résidence principale et elle s'ouvrira aux propriétaires bailleurs à partir de juillet 2021.

Succession: nouveau formulaire de déclaration partielle pour une assurance-vie

Un nouveau formulaire de déclaration partielle de succession est disponible pour percevoir une assurance-vie lorsque des versements ont été effectués après les 70 ans du souscripteur (pour les contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991). Ce formulaire Cerfa nº2705-A-SD fusionne l'ancien imprimé et le certificat d'acquittement ou de non-exigibilité des droits de mutation afin de simplifier les obligations déclaratives des bénéficiaires. Cet imprimé concerne aussi les contrats d'assurance-vie souscrits avant le 20 novembre 1991 s'ils ont été modifiés de façon substantielle par avenant après cette date ainsi que les plans d'épargne retraite toujours en phase d'épargne au moment du décès du titulaire.

Prêt entre particuliers: quelques précautions à prendre

Dans le cadre d'un prêt entre amis ou en famille, il vaut mieux prendre quelques précautions pour éviter toute situation litigieuse, rappelle le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. Il est par exemple recommandé de formaliser la démarche par écrit sous la forme d'un contrat de prêt signé par le prêteur et l'emprunteur ou d'une reconnaissance de dette signée par le seul débiteur. Ces documents doivent préciser le montant emprunté, la durée du prêt, le montant et la fréquence des remboursements ainsi que le taux d'intérêt le cas échéant. Par ailleurs, si le montant du prêt est supérieur à 5.000 euros, il doit être déclaré à l'administration fiscale par le biais du formulaire Cerfa nº2062.

Comment échanger ses chèques-vacances périmés?

Les chèques-vacances périment deux ans après la fin de l'année pendant laquelle ils ont été émis. Ceux de 2018 sont donc arrivés à expiration le 31 décembre 2020. Il est toutefois possible d'échanger ceux ayant une valeur faciale totale supérieure ou égale à 30 euros entre le 15 janvier et le 31 mars 2021, indique l'Agence nationale des chèques vacances (ANCV). Il faut pour cela se rendre sur le nouveau site internet leguide.ancv.com, créer un compte, fournir les numéros des chèques-vacances à échanger puis les envoyer à l'ANCV, avec le coupon justificatif généré, par courrier recommandé avec accusé de réception. L'opération coûte 10 euros, montant déduit des chèques-vacances envoyés en échange.

Un nouvel indice sur la réparabilité des équipements électriques et électroniques

Depuis le 1er janvier 2021, un indice informe les consommateurs du degré de réparabilité de certaines catégories d'équipements électriques et électroniques (lave-linge à hublot, smartphone, ordinateur portable, téléviseur et tondeuse à gazon électrique). Plusieurs critères sont évalués (facilité de réparation, disponibilité et prix des pièces détachées...), formant au total une note sur 10. L'objectif est d'atteindre 60% de taux de réparation des produits électriques et électroniques d'ici 5 ans. Il est prévu qu'un indice de durabilité remplace ou complète l'indice de réparabilité au 1er janvier 2024, avec de nouveaux critères comme la fiabilité et la robustesse du produit.