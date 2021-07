(Crédits photo : Adobe Stock - )

Les unités de compte en assurance-vie continuent de séduire les Français avec une collecte nette record depuis le début de l'année 2021. Après réception de l'avis d'imposition, il est toujours possible de corriger sa déclaration des revenus, et ce jusqu'au 31 décembre 2022. La plateforme de locations touristiques AirBnb rend obligatoire la mention du numéro d'enregistrement obtenu auprès de la mairie de Paris pour les locations dans la capitale. Un nouveau service de déclaration en ligne des dons manuels est disponible depuis le 30 juin 2021. Le gouvernement a décidé de faire preuve de souplesse pour le transfert des heures acquises au titre de l'ancien droit individuel à la formation. Les allocations chômage sont revalorisées de 0,6% au 1er juillet 2021. L'aide aux jeunes diplômés anciens boursiers et à la recherche d'un emploi est prolongée jusqu'au 31 décembre 2021.

Sommaire:

Assurance-vie: les unités de compte continuent de séduire

La collecte nette en assurance-vie s'est montée à +1,2 milliard d'euros en mai 2021, dépassant le seuil du milliard d'euros pour le cinquième mois consécutif, a indiqué la Fédération française de l'assurance (FFA). Du côté des unités de compte (UC), la collecte nette s'est élevée à +2,8 milliards d'euros en mai 2021 et à 23,6 milliards d'euros depuis le début de l'année 2021, un niveau record. «Les données du mois de mai confirment la transformation structurelle du marché de l'assurance vie» avec un «mix-produit tendant vers un nouvel équilibre entre les supports euros et les UC», indique la fédération. «Cette tendance indique la volonté des Français de diversifier leur épargne, ainsi que leur capacité à prendre plus de risques pour favoriser le rendement de leurs investissements sur le long terme», juge-t-elle.

Impôt sur le revenu: comment corriger une erreur ou un oubli?

Après réception de l'avis d'imposition (entre fin juillet et début septembre 2021 selon les situations), il est possible de corriger une erreur ou un oubli sur sa déclaration des revenus, rappelle le site Service-public.fr. Les contribuables ayant effectué leur déclaration en ligne doivent se rendre sur leur espace particulier du site des impôts et cliquer sur «Corriger ma déclaration». Ce service est ouvert jusqu'au 31 décembre 2021 ; il sera ensuite possible d'effectuer une correction via la messagerie sécurisée, et ce jusqu'au 31 décembre 2022. Quant aux contribuables ayant effectué une déclaration papier, ils peuvent transmettre une correction en adressant un courrier ou une nouvelle déclaration sur papier à leur service des impôts.

AirBnb: obligation d'avoir un numéro d'enregistrement pour louer à Paris

Depuis le 1er juillet 2021, la plateforme de locations touristiques AirBnb a rendu obligatoire la mention d'un numéro d'enregistrement pour tous les propriétaires louant un logement entier à Paris. Ce numéro d'enregistrement, délivré par les services de la mairie de Paris, est légalement obligatoire depuis 2018 mais AirBnb continuait d'héberger des annonces en étant dépourvues. La plateforme a d'ailleurs été condamnée pour cette raison le 1er juillet 2021 à une amende de 8 millions d'euros par le tribunal judiciaire de Paris. AirBnb compte déployer un accès dédié pour les villes à son portail afin de faciliter leur mission de contrôle des réglementations locales.

Dons manuels: un nouveau service pour les déclarer en ligne

Depuis le 30 juin 2021, les particuliers peuvent déclarer les dons manuels reçus d'un proche ou d'un tiers sur leur espace du site impots.gouv.fr. Un don manuel consiste en la remise matérielle d'un objet, d'une somme d'argent, d'un chèque, de valeurs mobilières ou de titres mais pas d'un bien immobilier pour lequel un acte notarié est obligatoire. Ce nouveau téléservice de déclaration des dons manuels est disponible dans la rubrique «Déclarer» de l'espace particulier. Il sera progressivement enrichi de nouvelles fonctionnalités, avec par exemple, en septembre 2021, le paiement en ligne des droits éventuels par carte bancaire ou autorisation de prélèvement.

Formation professionnelle: souplesse pour le transfert des heures de DIF

Le transfert des heures acquises au titre de l'ancien droit individuel à la formation (DIF) vers le compte personnel de formation (CPF) n'était en principe possible que jusqu'à fin juin 2021. Toutefois, en raison d'un grand nombre de connexions et de la saturation du site moncompteformation.gouv.fr à cette date, le gouvernement a décidé de faire preuve de souplesse et d'accorder un délai supplémentaire pour le transfert des droits. La durée du délai n'a pas été précisée et les personnes concernées sont invitées à déclarer au plus vite leurs heures de DIF. Le solde de ces heures peut être trouvé sur le bulletin de salaire de décembre 2014 ou janvier 2015, sur une attestation fournie par l'employeur ou sur un certificat de travail.

Revalorisation de 0,6% des allocations chômage au 1er juillet 2021

Conformément à la décision du Conseil d'administration de l'Unédic lors de sa réunion du 29 juin 2021, les allocations chômage augmentent de 0,6% à partir du 1er juillet 2021. Le montant minimum de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) passe ainsi de 29,38 euros par jour à 29,56 euros. La revalorisation concerne également les salaires de référence, c'est-à-dire les rémunérations anciennes d'au moins 6 mois servant au calcul de l'allocation. Cette hausse concerne 94% des demandeurs d'emploi actuellement indemnisés, soit environ 2,4 millions de personnes.

Prolongation de l'aide aux jeunes diplômés anciens boursiers et sans emploi

L'aide financière destinée aux jeunes diplômés anciens boursiers étant à la recherche d'un emploi devait prendre fin le 30 juin 2021. Elle est finalement prolongée jusqu'au 31 décembre 2021, a annoncé le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Cette aide permet aux jeunes diplômés de 2020 ou 2021, inscrits à Pôle emploi, de recevoir une aide équivalant à 70% du montant net de la bourse qu'ils recevaient lors de leur dernière année d'études. Un complément de 100 euros est versé s'ils ne vivent plus chez leurs parents. Cette aide est versée directement par Pôle emploi pendant quatre mois.