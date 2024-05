Assurance-vie : comment choisir un fonds en euros en 2024 ?

Idéalement, l'horizon d'investissement d'un fonds en euros est d'au moins 8 ans afin d'optimiser la fiscalité de l'assurance vie. (Crédits photo : Adobe Stock - )

Par Emilien FRANCOISE, fondateur de Nextbanq.fr, site créé en 2013 et spécialisé sur les finances personnelles

Avec un taux de rémunération moyen estimé à 2,50% en 2023 (contre seulement 1,28% en 2021), de nombreux épargnants reconsidèrent les fonds en euros comme une solution d'épargne à la fois sans risque et rémunératrice. Bref, un vrai regain de forme pour ce produit historiquement plébiscité par les Français !

Mais au-delà de la rémunération servie, choisir un fonds en euros n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît, la faute à de nombreux critères de sélection, parfois assez techniques. Passage en revue de ceux-ci et comment y trouver son compte.

Les raisons pour épargner sur un fonds en euros

Avec les livrets d'épargne et les comptes à terme, les fonds en euros sont un produit d'investissement très recherché de l'épargne sans risque. Pour résumer, voici leurs avantages :

• Disponibilité du capital : les retraits peuvent se faire sous 72 heures

• Absence de plafond de versement : contrairement aux livrets réglementés comme le Livret A ou le LDD, il est possible d'investir librement, au-delà de 22 950€ ou 12 000€

• Fiscalité avantageuse : à partir de 8 ans d'ancienneté, la fiscalité de l'assurance vie s'applique sur les gains réalisés

• Rendement : selon les fonds en euros et les années, il est parfois possible d'obtenir des rendements supérieurs aux autres solutions d'épargne sans risque

Bref, en prenant en considération l'appétence des Français pour faire fructifier un capital en prenant le moins de risques, il est facile de comprendre pourquoi l'encours total des fonds en euros s'élève environ à 1 900 milliards d'euros, à comparer aux 400 milliards d'euros du Livret A.

Les catégories de fonds en euros

S'il existe plusieurs catégories de fonds en euros, il est important de comprendre qu'ils sont tous principalement constitués d'obligations d'Etats, de pays comme la France, l'Allemagne ou encore des Etats-Unis.

Ainsi, c'est la fluctuation des taux d'intérêt fixés par les Banques Centrales (et par ricochet des obligations d'Etat) qui fixe la rémunération des fonds en euros. Pour cette raison, il est possible d'identifier deux grandes périodes récentes :

• 2010 - 2022 : une baisse continue des taux d'intérêt, à un point tel que certains assureurs de fonds en euros ont dû adapter leurs offres

• Depuis 2022 : une remontée brutale des taux

Dans ces conditions, deux types de fonds en euros cohabitent sur le marché :

• Les fonds en euros classiques : très largement constitués d'obligations

• Les fonds en euros dynamiques : apparus dans les années 2010 afin de contrer la baisse des rendements des fonds classiques, ces fonds dynamiques incorporent une poche d'investissement plus risquée, comme des actions, de l'immobilier ou même du private equity

En règle générale, parce que les fonds en euros dynamiques promettent plus de rendement tout en conservant la sécurité du capital chère aux épargnants, les assureurs ont introduit de nouvelles règles pour empêcher un exode des fonds en euros classiques vers les fonds en euros dynamiques. Toutefois, il faut garder à l'esprit que ces nouvelles règles (notamment sur l'accessibilité des fonds) s'appliquent parfois aux fonds en euros classiques, même si dans la pratique, cela est beaucoup plus rare.

Quoi qu'il en soit, c'est cette créativité des assureurs pour faire face à la baisse des taux des années 2010 qui a complexifié le travail des épargnants pour se repérer parmi tous les fonds en euros disponibles. D'où l'utilité de ce guide pour comprendre les différences entre les fonds en euros !

Les critères à considérer pour choisir un fonds en euros

Idéalement, pour être sûrs de faire le meilleur choix pour votre fonds en euros, les épargnants doivent manier sur le bout des doigts les caractéristiques suivantes.

Les frais

Sans surprise, les frais prélevés par l'assureur vont grignoter sur les performances. Par conséquent, il est important de les garder au niveau le plus bas, bien que dans certains cas, des frais plus élevés vont aussi de pair avec des performances plus élevées.

Les deux lignes principales de frais à surveiller sont les suivantes :

• Les frais sur les versements : certains assureurs peuvent prélever des frais sur chaque dépôt effectué, généralement compris entre 0,50% et 4,00%

• Les frais annuels de gestion : la moyenne du marché s'établit autour de 0,75%. C'est-à-dire que chaque année, le travail de l'équipe de gestion est rémunéré à hauteur de 0,75% de l'encours géré

L'accessibilité

La plupart des fonds en euros classiques n'imposent pas de conditions d'entrée, contrairement aux fonds en euros dynamiques. Ainsi, sur ces derniers, il est donc courant de constater une ou deux des contraintes suivantes :

• Obligation de répartition en unités de compte : un taux obligatoire d'unités de compte de 50%, par exemple, implique que pour investir à hauteur de 1 000€ sur ce fonds, il est également nécessaire d'investir 1 000€ sur des unités de compte présentes dans l'assurance vie. Or, les unités de compte comportent un risque de perte en capital... Par conséquent, ce type de fonds ne convient qu'aux épargnants souhaitant mettre en place des stratégies avec des unités de compte, par exemple avec des fonds actions, des ETF ou des supports immobiliers

• Contrainte sur les versements : une autre manière de limiter l'accessibilité d'un fonds consiste à imposer un plafond sur le montant des versements à l'entrée, par exemple en limitant ceux-ci à hauteur de 50 000€ par an. Plus rarement, il est aussi possible de limiter l'accès avec un plafond sur l'encours. Par exemple, avec un encours maximum de 25% et une assurance vie valorisée 100 000€, les épargnants ne peuvent pas dépasser un investissement total de 25 000€ sur le fonds en euros

Dans les classements des meilleures rémunérations des fonds en euros, l'accessibilité au fonds est un critère qui n'apparaît généralement pas. Pourtant, celui-ci est fondamental dans la mesure où deux fonds en euros avec des conditions d'accès différentes ne s'adressent pas à la même typologie d'investisseurs.

La garantie du capital

Par défaut, les fonds en euros sont réputés pour être des placements sécurisés à 100%. En réalité, certains fonds en euros dynamiques ont tout de même fait sauter cette barrière, en instaurant des garanties du capital pouvant descendre jusqu'à 96%. Autrement dit, cela signifie que si malgré les précautions de l'équipe de gestion, la poche d'investissement dynamique (actions, immobilier, etc...) enregistre des résultats financiers catastrophiques une année donnée, les épargnants peuvent être mis à contribution pour éponger les pertes.

Prenons un exemple extrême. Si un fonds en euros avec une garantie en capital de 96% enregistre une performance négative de -6,00% sur une année, les épargnants perdront donc 4% de leur encours, tandis que les 2% restants de performance négative seront pris en charge par l'assureur.

L'historique des rendements

Normalement, tous les investisseurs connaissent par cœur l'avertissement légal suivant : "les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs". Et celui-ci ne saurait être plus vrai !

En effet, aussi bonnes que soient des performances passées, personne (pas même le gestionnaire de fonds le plus doué au monde) ne peut anticiper les soubresauts des marchés financiers, eux-mêmes connectés à de multiples évènements extérieurs, comme des crises de la dette, des guerres ou encore des catastrophes climatiques...

Néanmoins, même si les investisseurs doivent garder en mémoire que les performances futures sont incertaines, l'étude des rendements passés est souvent riche d'enseignement. Par conséquent, d'une manière générale, on privilégiera des historiques de rendement assez longs (au moins 8 ans) en essayant de comprendre comment un fonds s'est comporté dans des conditions de marché précises. Pour cela, il est intéressant de comparer les performances passées avec la moyenne du marché, des indices boursiers, l'évolution des taux d'intérêt, etc...

La réputation de l'assureur

L'assureur est l'organisme en charge de la conservation des fonds des épargnants et de leur utilisation sur les marchés financiers. Par conséquent, celui-ci doit présenter des gages de garantie. Fort heureusement, contrairement aux marchés des cryptomonnaies par exemple, les contraintes réglementaires des assureurs sont extrêmement élevées dans l'intérêt de protéger l'épargne des Français. Ainsi, le risque de faire confiance à un assureur "non fiable" est particulièrement faible.

Néanmoins, tous les investisseurs avertis ont l'habitude de mener des recherches avant de confier leur argent à une société de gestion. Le fonds en euros ne doit pas y faire exception !

Les contraintes sur les rachats

Par rapport aux livrets et comptes à terme, les fonds en euros présentent la particularité de servir leurs rémunérations en fin d'année. D'une certaine manière, cela signifie que les épargnants investissent à l'aveugle..

Mais quelle rémunération sera appliquée en cas de rachats partiels en cours d'année ou en cas de rachat total ? Si cette question ne fait pas les titres de l'actualité, elle doit néanmoins intéresser les investisseurs en fonds en euros. En effet, sur cette question, chaque assureur possède sa propre politique et toutes ne se valent pas :

• Verser un taux fixe, par exemple au moins 50% de la rémunération de l'année antérieure (au prorata temporis)

• Verser le TMG, c'est-à-dire le taux minimum garanti pour l'année en cours (taux fixé arbitrairement par l'assureur)

• Absence totale de rémunération

Bref, les cas de figure sont variés, sachant que la réponse à ce point rarement évoqué se trouve dans le document faisant office de conditions générales de l'assurance vie. N'hésitez donc pas à le consulter !

La composition du fonds

Avant de s'engager sur la durée, les investisseurs ont toujours intérêt à consulter le dernier rapport de gestion afin d'en savoir plus sur la composition d'un fonds en euros. Un critère d'autant plus essentiel si le fonds en euros considéré est dynamique...

Ainsi, ce document mis à disposition par l'assureur doit permettre de répondre aux deux questions suivantes :

• La taille de la poche d'investissement dynamique : 10%, 15% ou plus ? Naturellement, plus la poche dynamique dispose d'un encours important et plus la volatilité des résultats risque d'être importante. C'est-à-dire que si pendant les "bonnes" années, le taux de rémunération a toutes les chances d'être au rendez-vous, la contrepartie est que celui-ci plonge en cas de "mauvaises" années, sachant que dans le pire des cas, les investisseurs pourraient même perdre de l'argent si la garantie du capital est inférieure à 100%

• La composition de la poche d'investissement dynamique : à côté des obligations qui représentent l'essentiel de la composition de tous les fonds en euros, il est important de se pencher sur la composition des poches dynamiques, sachant que les actions, l'immobilier et le private equity sont les trois classes d'actif les plus représentées.

En répondant à ces deux questions, l'objectif est donc aussi de choisir le fonds en euros qui colle au plus près à ses convictions en tant qu'investisseur. Par exemple, si un investisseur a des convictions concernant le marché immobilier, il peut ainsi privilégier ou au contraire éliminer un fonds en euros avec une poche immobilière importante de sa liste des fonds en euros potentiels.

Eventuellement les bonus de rendements

Le dernier critère à prendre en compte concerne l'éventuelle présence de bonus de rendement. En effet, au gré de leurs politiques commerciales et de leurs objectifs de collecte, certains assureurs peuvent proposer de bonifier les rendements servis en fin d'année.

Ces bonus sont souvent liés aux deux conditions suivantes :

• La réalisation de nouveaux versements

• Le respect d'un taux de répartition en unités de compte

Lorsqu'un bonus de rendement est proposé, le réflexe doit être de se pencher sur les petites lignes afin d'en saisir les susceptibilités. En effet, toutes les offres sont loin de se valoir...

En outre, la présence d'un tel bonus doit être maniée avec précaution pour les deux raisons suivantes :

• Des offres à la seule volonté de l'assureur : à tout moment, un assureur peut décider de ne pas renouveler un bonus de rendement d'une année sur l'autre, ou bien d'en complexifier les conditions

• Des offres qui peuvent ne pas coïncider avec vos objectifs : s'il est toujours agréable de bénéficier d'un surplus de rémunération, il ne faut pas perdre de vue ses objectifs initiaux. Le marché des fonds en euros est suffisamment vaste pour ne pas se "forcer" à adapter sa stratégie en fonction d'offres par définition ponctuelles

Choisir un fonds en euros : le mot de la fin

Idéalement, l'horizon d'investissement d'un fonds en euros est d'au moins 8 ans afin d'optimiser la fiscalité de l'assurance vie. Même si les critères de sélection des fonds en euros sont plus nombreux que jamais, ne perdez pas de vue que le temps de la comparaison des assurances vie est souvent un investissement rentable, dans la mesure où l'impact final peut potentiellement se compter en milliers d'euros.

Dans cette optique, nous espérons que cet article vous a aidé !