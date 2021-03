(Crédits photo : Pexels - Pixabay )

La collecte nette de l'assurance-vie s'est établie dans le vert en janvier 2021. La déclaration 2021 sur les revenus de 2020 débutera en avril 2021 mais il est déjà possible d'estimer le montant de son impôt via un simulateur. L'obtention d'un état des risques naturels et/ou technologiques lors de la vente d'un bien immobilier est simplifiée grâce à un formulaire en ligne. Rattacher un enfant majeur au foyer fiscal permet d'atténuer la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu. L'obligation de déclarer les contrats d'assurance-vie souscrits à l'étranger est étendue aux contrats de capitalisation et aux placements de même nature. Le plafond de ressources pour bénéficier du chèque énergie a été revalorisé de 100 euros en 2021. Les conditions d'accès au dispositif « Garantie jeunes » sont élargies.

Sommaire:

Assurance-vie: collecte positive de 2 milliards d'euros en janvier 2021

Estimer le montant de son impôt sur le revenu pour 2021

Immobilier: simplification pour obtenir un état des risques naturels

Quels sont les avantages du rattachement d'un enfant majeur au foyer fiscal?

Placements à l'étranger: extension de l'obligation de déclaration

Revalorisation du plafond de ressources pour bénéficier du chèque énergie

Garantie jeunes: le dispositif d'aide est élargi

Assurance-vie: collecte positive de 2 milliards d'euros en janvier 2021

Après une année 2020 difficile, la collecte nette en assurance-vie s'est établie à +2 milliards d'euros en janvier 2021, selon les chiffres communiqués par la Fédération française de l'assurance (FFA). «L'assurance-vie reprend des couleurs et enregistre une collecte nette en janvier 2021 près de quatre fois supérieure à celle de décembre 2020», a commenté la FFA. Ce regain d'intérêt envers le placement préféré des Français intervient après une année 2020 où la collecte nette a chuté de 6,5 milliards d'euros (contre +21,9 milliards d'euros en 2019). A fin janvier 2021, les encours des contrats d'assurance-vie atteignaient 1.786 milliards d'euros.

Estimer le montant de son impôt sur le revenu pour 2021

L'introduction du prélèvement de l'impôt à la source n'a pas mis fin à l'obligation de déclarer ses revenus chaque année. La déclaration 2021 sur les revenus de 2020 débutera en avril 2021 mais il est déjà possible de calculer en ligne le montant de cet impôt grâce au simulateur proposé par la Direction générale des finances publiques. Ce simulateur propose deux modes de calcul: simplifié pour ceux qui déclarent des salaires, des pensions ou des retraites, des revenus fonciers et des charges courantes (pensions alimentaires, frais de garde d'enfant, dons aux œuvres...) et complet pour ceux qui déclarent des revenus d'activité commerciale, libérale ou agricole, ou encore des investissements locatifs.

Immobilier: simplification pour obtenir un état des risques naturels

Lors de la vente d'un bien immobilier, le vendeur doit fournir à l'acheteur plusieurs diagnostics techniques, dont, pour certaines zones, un état des risques naturels et/ou technologiques auxquels la maison ou le terrain est exposé. Cette démarche est à présent simplifiée grâce à un outil numérique mis à disposition sur le site Géorisques. Un formulaire, disponible sur errial.georisques.gouv.fr, permet de localiser le bien, d'obtenir en quelques clics un bilan des principaux risques pouvant l'affecter puis de télécharger l'état des risques. Il appartient toutefois au vendeur de vérifier les informations renseignées et de les compléter le cas échéant.

Quels sont les avantages du rattachement d'un enfant majeur au foyer fiscal?

Les contribuables ayant un ou plusieurs enfants majeurs à charge (de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans s'il poursuit des études) peuvent les rattacher à leur foyer fiscal pour diminuer le montant de leur impôt sur le revenu, rappelle le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. En effet, le rattachement permet d'atténuer la progressivité du barème de l'impôt grâce à une majoration du nombre de parts de quotient familial (une demi-part supplémentaire par enfant). Le rattachement entraîne l'ajout des revenus des enfants à charge sauf ceux qui ne sont pas imposables, à savoir les indemnités de stage et salaires des apprentis dans la limite d'un SMIC annuel brut, et les salaires de jobs étudiants réalisés au cours des congés scolaires dans la limite de trois SMIC mensuel brut.

Placements à l'étranger: extension de l'obligation de déclaration

Les contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes d'assurance établis à l'étranger doivent faire l'objet d'une déclaration. Cette obligation est désormais étendue aux contrats de capitalisation et aux placements de même nature. Les contribuables concernés doivent remplir l'imprimé n°3916 en indiquant plusieurs informations (identité du souscripteur, coordonnées de l'organisme, références des contrats et placements, montant de chaque opération de dénouement total ou partiel effectuée dans l'année, montant total des opérations de versement de primes faites dans l'année, etc.) et le joindre à leur déclaration annuelle de revenus.

Revalorisation du plafond de ressources pour bénéficier du chèque énergie

Le chèque énergie permet d'aider les ménages modestes à payer leurs dépenses liées aux matières premières énergétiques comme l'électricité, le gaz, le fioul ou le bois. En 2021, le plafond de revenus pour obtenir cette aide a été revalorisé avant d'en faire bénéficier davantage de personnes. Ainsi, les foyers dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre d'unités de consommation est inférieur à 10.800 euros y ont droit, contre un seuil de 10.700 euros en 2020. Le montant du chèque énergie varie de 48 euros à 277 euros.

Garantie jeunes: le dispositif d'aide est élargi

Les conditions d'entrée dans le dispositif «Garantie jeunes» sont élargies pour permettre à plus de jeunes de 16 à 25 ans étant sans emploi, ni études, ni formation de bénéficier de cette aide allant jusqu'à 497 euros par mois. Désormais, un jeune n'aura plus besoin d'être fiscalement autonome du foyer de ses parents pour en bénéficier et les ressources pour entrer dans le dispositif seront évaluées sur les 3 ou 6 derniers mois, selon ce qui est le plus favorable. Les bénéficiaires s'engagent à suivre un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie en mission locale, dont la durée pourra être modulée entre 9 et 18 mois. Enfin, les jeunes en situation de handicap peuvent bénéficier de ce dispositif jusqu'à 30 ans.