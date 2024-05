Impôts 2024 : quels sont les revenus de 2023 que vous n’avez pas besoin de déclarer ? / iStock.com - HJBC

Aides sociales, primes, épargne

Certains revenus échappent à la longue liste de ressources à déclarer chaque année à l’administration fiscale. Les aides sociales, qui font partie de ces exceptions, bénéficient d’une exonération totale. Les prestations familiales n’ont donc pas à être déclarées, qu’il s’agisse des allocations familiales, de la prestation d’accueil du jeune enfant, du complément familial, de l’allocation de rentrée scolaire ou des différentes aides au logement (Allocation logement, APL ou Allocation de logement familiale). La participation aux bénéfices versée par une entreprise à un salarié peut elle aussi être exonérée de l’impôt sur le revenu, si elle a été versée dans les 15 jours après réception sur le plan d’épargne salariale proposée par l’entreprise (PEE, Perco, Pereco). Idem pour les primes d’intéressement, dans la limite d’un certain montant (75 % du plafond de la Sécurité sociale). La prime de Noël versée aux bénéficiaires de minima sociaux n’est pas à déclarer non plus. Concernant l’épargne, les intérêts générés par les livrets en 2023 (livret A, LDDS, livret d’épargne populaire, livre Jeune) bénéficient également d’une exonération totale, de même que ceux des CEL (comptes épargne logement) souscrits avant 2028, ou encore les PEL (plans épargne logement) ouverts entre 2011 et 2017. Quant aux retraits sur une assurance-vie souscrite depuis au moins 8 ans, l’argent récupéré sera exonéré à hauteur de 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € en cas de mariage ou de pacs.

Salaires, indemnités de rupture et gains divers

Certaines catégories de salariés peuvent également profiter d’avantages fiscaux. Ainsi, les apprentis ne doivent déclarer que la partie du salaire qui excède 20 815 €, soit un Smic annuel. Les revenus de jobs étudiants des jeunes âgés de moins de 26 ans au 1er janvier 2023 font l’objet d’un abattement de 5 2O4 € (soit trois fois le montant du Smic mensuel). Quant aux indemnités de stage, elles sont nettes d’impôts. Dans le cadre d’un licenciement, d’une mise en retraite ou d’une rupture conventionnelle, le salarié bénéficie d’une exonération, totale ou partielle selon le montant perçu, de ses indemnités de rupture. Par contre, celles-ci sont exonérées totalement si le salarié a dû quitter son poste dans le cadre d’un plan social, ou quand la procédure d’usage pour le licenciement n’a pas été respectée. Les ventes d’articles de seconde main sur des plateformes en ligne (telles que Leboncoin ou Vinted) n’ont pas à être déclarées, à condition que les revenus générés en un an ne dépassent pas 3 000 €, ou que le nombre de transactions effectuées sur une même plateforme ne soit pas supérieur à 20. Sont également exonérés de l’impôt sur le revenu les gains aux jeux d’argent (loto, cartes à gratter, site de paris sportifs…). En revanche, les bénéfices liés au placement des sommes remportées peuvent être imposés, sauf en ce qui concerne les joueurs professionnels dont cette pratique est la principale source de revenus. Les cadeaux d’un employeur ne sont pas à déclarer s’ils ne sont pas en lien direct avec l’activité professionnelle et à condition que le montant ne dépasse pas 183 €.