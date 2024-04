Logement : 22 % des Français disent souffrir d’une mauvaise isolation

22 % des Français interrogés considèrent leur logement mal isolé. (Katrina_S / Pixabay)

Le courtier Ymanci et l'agence spécialisée en data Flashs ont réalisé une étude sur les travaux entrepris chez eux par les Français et le financement de ces travaux . En avril 2024, 7 600 personnes (4 567 propriétaires et 3 033 locataires) résidant en France métropolitaine ont été interrogées afin de dresser un état des lieux significatif du rapport des Français aux travaux d'amélioration de leur logement.

22 % des sondés insatisfaits de leur isolation

Et parmi les points à améliorer, on note l'isolation thermique. 78 % du panel ont déclaré que leur logement était bien : dans le détail, 56 % « plutôt bien isolé » et 22 % « très bien isolé ». A l'inverse, 22 % des Français interrogés considèrent leur logement mal isolé (18 % « plutôt mal isolé » et 4 % « très mal isolé »).

Un profil se dégage des personnes non satisfaites de l'isolation de leur logement. Il s'agit majoritairement de personnes âgées de 25 à 34 ans vivant en appartement appartenant au parc social, précise Lille actu .

Davantage de mécontents dans les Hauts-de-France

Parmi ces 7 600 Français sondés, 700 vivent dans la région des Hauts-de-France. D'après l'étude, 27 % de ces gens du Nord déplorent une mauvaise isolation de leur maison ou appartement, soit 5 points de plus que la moyenne nationale. C'est plus qu'en Ile-de-France (24 %), deuxième région qui compte le plus d'insatisfaits. A l'inverse, en Bretagne et Nouvelle-Aquitaine, 18 % des habitants considèrent que l'isolation chez eux laisse à désirer.

« Un peu plus du tiers (37 %) des personnes interrogées vivent dans une habitation considérée comme économe en énergie (A et B), et 15 % subissent d’importantes déperditions d’énergie (de E à G) en raison d’une isolation insuffisante et/ou d’appareils de chauffage peu performants » , souligne l'étude. A ce titre, 57 % des propriétaires et 51 % des locataires sondés ont assuré que le DPE avait joué un rôle important ou très important dans leur décision d'acheter ou de louer leur logement.