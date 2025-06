Et si l’immobilier était la clé pour se constituer un patrimoine durable ? / iStock.com - sommart

L’immobilier : un placement qui rassure et rapporte

Un investissement réussi est un investissement qui offre stabilité et rendement. Deux critères assurés par l’immobilier. En effet, contrairement à la bourse ou aux cryptomonnaies, l’immobilier s’appuie sur des biens physiques, qui ont une vraie valeur et ne disparaissent pas du jour au lendemain. Un appartement, une maison, un local commercial... Des actifs tangibles, qui peuvent générer des revenus tous les mois grâce à la location. Et selon le type de bien, l’emplacement ou le mode de gestion, le rendement peut être très intéressant. En prime, un bien immobilier a tendance à prendre de la valeur avec le temps, surtout dans les zones recherchées.

Se lancer dans l’immobilier sans se tromper

Mais avant de foncer, il faut prendre le temps de réfléchir. D’abord à sa situation financière. Quel est le budget disponible ? Quelle est la capacité d’endettement ? Ensuite, il faut définir clairement ce que l’on attend de son investissement. Est-ce pour dégager un revenu complémentaire ? Préparer sa retraite ? Loger ses enfants plus tard ? Selon les objectifs, le projet ne sera pas le même. Il est aussi essentiel de se renseigner sur le marché : la dynamique d’une ville, la demande locative, les prix au mètre carré... Tous ces éléments aideront à faire un choix pertinent. Une fois le bien trouvé, il faudra monter un plan de financement solide et anticiper les frais de gestion, d’entretien ou de rénovation.

Neuf ou ancien, deux options qui ne se valent pas toujours

Le choix entre un logement neuf et un bien ancien peut tout changer. Le neuf séduit par ses garanties, sa performance énergétique et des charges réduites. Les frais de notaire y sont aussi moins élevés, ce qui permet d’économiser dès l’achat. En revanche, les prix au mètre carré sont souvent plus élevés, et l’offre est plus rare en centre-ville. Cela peut poser un problème si l’on vise une forte demande locative. L’ancien, lui, offre plus de choix, surtout dans les centres urbains. Il est souvent moins cher à l’achat, même si des travaux sont à prévoir. Ces rénovations peuvent d’ailleurs être un atout, en créant de la valeur et en améliorant le rendement. Il faut cependant bien évaluer leur coût, car elles peuvent peser lourd si le bien est mal entretenu.

L’intérêt fiscal, un bonus à bien maîtriser

L’un des grands avantages de l’immobilier, c’est qu’il permet de réduire ses impôts, à condition de bien choisir le dispositif. La loi Pinel, par exemple, peut convenir à ceux qui investissent dans le neuf, avec un engagement de location sur plusieurs années. Le statut LMNP séduit ceux qui optent pour la location meublée, car il permet d’amortir le bien et de limiter l’imposition sur les loyers. Pour l’ancien, le déficit foncier ou la loi Malraux peuvent aussi être très efficaces, notamment lorsqu’il y a des travaux à financer. L’important, c’est de ne pas investir uniquement pour défiscaliser. Le bien doit rester rentable, bien situé, et répondre à une demande réelle.