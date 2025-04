Mathis, jeune salarié, veut placer ses premiers salaires

Comment profiter de sa liberté financière tout en préparant l’avenir? Mathis choisit de se constituer une épargne forcée régulière pour voir ses projets d’achat immobilier aboutir.

Sommaire:

La situation de Mathis, un jeune salarié qui pense déjà à l’avenir

Une feuille et un stylo: Mathis gère son budget de manière traditionnelle

Acheter son logement, une étape importante pour Mathis

Mathis va ouvrir un contrat d’assurance-vie pour financer ses projets de vie

Investir dans un PER, une bonne idée pour préparer votre retraite

Mathis investit aussi sur les cryptomonnaies pour diversifier son patrimoine

La situation de Mathis, un jeune salarié qui pense déjà à l’avenir

Mathis vit et travaille à Lorient. Tout juste sorti d’études de commerce, il a été embauché par une entreprise d’accastillage. Pour un premier poste, il est content de son salaire: 1800 euros net, sans ses commissions sur les ventes. En outre, Mathis a peu de dépenses. Il vit toujours dans son appartement d’étudiant, loué à un prix raisonnable comparé au reste du marché: 570 euros par mois. Le jeune homme a des projets concernant ses finances: il prévoit un long voyage en Asie l’année prochaine et il compte profiter de son salaire pour mettre à jour sa collection de vinyles. À ces dépenses prévisibles, s’ajoutent des dépenses ponctuelles pour des sorties entre amis. Le reste, il entend le placer sur différents supports financiers.

L’argent investi doit lui servir à acheter son premier logement. Mathis aimerait concrétiser ce projet d’ici deux ans. En parallèle, il veut épargner pour préparer sa retraite et disposer d’un filet de sécurité. Mathis est bien informé sur les différents produits financiers et leurs propriétés. Les cryptomonnaies lui semblent aussi intéressantes. Toutefois, avant de placer son argent, il commence par un bilan précis de ses dépenses et de ses recettes.

Une feuille et un stylo: Mathis gère son budget de manière traditionnelle

Les méthodes pour apprendre à maîtriser son budget sont légion. Sur Internet, Mathis a bien vu des vidéos d’influenceurs. Ils vantent les mérites de la technique Kakebo, sur la conscientisation de son argent, ou encore la formule 50-30-20, élaborée par la sénatrice américaine Elizabeth Warren. Selon elle, 50% de nos revenus doivent servir pour les dépenses fixes et essentielles, 30% pour les plaisirs et loisirs et les 20% restants pour constituer une épargne.

Mathis préfère une méthode à laquelle il est déjà habitué. Il se munit d’un stylo et d’une feuille, qu’il divise en deux colonnes. À gauche, il note ses recettes, à droite ses dépenses. Son salaire s’élève à 1800 euros net. Avec les commissions, il sait pouvoir atteindre les 2200 euros. Par prudence, il coupe la poire en deux et il inscrit 2000 euros. Les éventuelles primes excédantes pourront servir ponctuellement à des achats plaisir.

Côté dépenses, la liste est plus importante. Disposant d’une voiture de fonction, il fait un seul plein d’essence par mois pour ses trajets personnels (60 euros). À cela, il faut ajouter les frais du logement (loyer, eau, gaz, internet…), les plateformes de streaming (30 euros), la nourriture (310 euros) et les vêtements (60 euros), Mathis débourse ainsi chaque mois 1200 euros en frais fixes. Il lui reste 800 euros par mois pour mener ses projets.

Acheter son logement, une étape importante pour Mathis

Mathis compte rester dans son appartement pour économiser le surplus de loyer lié à la location d’un appartement plus grand. Il souhaite s’acheter un premier logement dans deux ans. Il aura 27 ans. Son but est de l’avoir remboursé au plus tard à 52 ans. Il s’est fixé un budget maximum de 150.000 euros pour ce premier achat. Les prix ont flambé ces dernières années à Lorient. Il a néanmoins repéré plusieurs T2 dans son budget, tous situé à une dizaine de minutes à pied de l’ultra-centre.

Pour emprunter facilement auprès des banques, Mathis veut disposer de l’équivalent des frais de notaire, soit 11.000 euros. Pour cela, il va devoir mettre 460 euros de côté chaque mois. Son horizon de placement de deux ans est insuffisant pour faire fructifier cet argent sur des produits financiers dits risqués. Il décide de mettre en place un virement automatique sur son Livret A. D’ici deux ans, Mathis aura épargné 11.500 euros. Avec un taux annuel à 2,4%, il doit en plus percevoir 280 euros d’intérêts.

Mathis va ouvrir un contrat d’assurance-vie pour financer ses projets de vie

Mathis dispose encore de 340 euros à placer chaque mois. Il décide d’ouvrir un contrat d’assurance-vie. Il présente un profil d’investisseur équilibré: son souhait est de tirer le meilleur du marché tout en protégeant son capital. Il va ainsi investir 150 euros chaque mois sur un contrat diversifié entre fonds en euros et unités de compte. Ainsi, le commercial va pouvoir investir sur différentes classes d’actifs: fonds actions, fonds obligataires, supports immobiliers (SCI, SPI, OPCI)…

Mathis est au fait des avantages fiscaux liés à son contrat d’assurance-vie. Après 8 années de détention du contrat, il peut bénéficier d’un abattement fiscal sur ses gains lors de ses retraits. Cet abattement s’élève à 4600 euros par an. Le jeune homme est prêt à immobiliser son argent pendant plusieurs années. Il utilisera cette réserve d’argent pour s’acheter son propre bateau d’occasion, un jour.

Unités de compte ou fonds en euros pourquoi choisir? Les fonds en unités de compte garantissent votre capital investi à hauteur de 100%. Cependant, cette sécurité limite le rendement de votre contrat. Par an, il est de 2,6% en moyenne, selon France Assureurs. Pour tirer un meilleur parti potentiel de vos investissements, vous pouvez opter pour une répartition entre unités de compte et fonds en euros. Ainsi, vous dopez la performance de votre contrat, sans prise de risque totale. En 2024, le rendement moyen des contrats d’assurance-vie a atteint 3%, «bénéficiant de la performance de +4,1% des supports en unités de compte et supérieur d’un point de pourcentage à l’inflation», précise France Assureurs . Selon votre profil de risque établi, votre contrat penche plus ou moins du côté du fonds en euros ou des unités de compte.

Investir dans un PER, une bonne idée pour préparer votre retraite

Mathis aime planifier les choses et il se montre méthodique pour cela. Il anticipe d’ores-et-déjà sa retraite. Plus exactement, il s’imagine percevoir une faible pension lors de ses vieux jours. En parallèle de son contrat d’assurance-vie, il décide donc de souscrire un Plan d’Épargne Retraite (PER). Cet argent restera bloqué jusqu’à son départ à la retraite mais Mathis compte profiter du PER pour faire baisser son imposition durant sa vie professionnelle.

Pourquoi il est important d’investir tôt Mathis utilise un simulateur en ligne pour estimer combien son PER lui rapportera dans 40 ans. En ayant une stratégie d’investissement équilibré, le PER peut rapporter 3% par an. S’il conserve ainsi le montant de ses versements, Mathis disposera à la retraite d’un capital de plus de 130.000 euros.

Les sommes versées sur le PER dans l’année sont déductibles des revenus imposables, dans la limite d’un plafond équivalent à 10% de vos revenus professionnels. L’année prochaine, Mathis devra déclare un revenu supérieur à 33.000 euros. Son taux marginal d’imposition (le taux le plus élevée appliqué à ses revenus) sera de 30%. Grâce à ce taux, il peut estimer son gain fiscal. Mathis procède à un calcul simple. En plaçant chaque mois 140 euros sur son PER, il pourra déduire:

(140x12) x 30% = 504 euros.

La réduction d’impôts est intéressante, mais faible. Cependant, les salaires de Mathis sont amenés à évoluer à la hausse. D’ici quelques années, il devrait pouvoir placer davantage d’argent sur son Plan Épargne Retraite. Ainsi, il ambitionne de réduire plus fortement son imposition.

Comment choisir son PER? Le PER a un fonctionnement proche de celui de l’assurance-vie. Il est possible d’investir en fonds en euros, en unités de compte ou en mêlant les deux poches. À la clôture du plan, l’épargne peut aussi être perçue sous forme de rente ou de capital.

La vraie différence est l’immobilisation des fonds du Plan Épargne Retraite: l’épargne est indisponible avant la retraite, sauf situations particulières (chômage, invalidité, achat de sa résidence principale…).

Avant de souscrire, il faut être attentif aux rendements envisagés et aux frais pratiqués par l’établissement financier. Le PER MATLA de BoursoBank se distingue particulièrement de la concurrence. En 2024, il affiche des performances jusqu’à 15,88% et des frais très bas: 1% maximum pour la gestion pilotée.

Mathis investit aussi sur les cryptomonnaies pour diversifier son patrimoine

Une fois son contrat d’assurance-vie et son Plan Épargne Retraite alimenté, Mathis peut encore investir 50 euros par mois. Il décide de placer cet argent sur des cryptoactifs. Son choix se porte sur les ETN (Exchange Traded Notes): des titres de créances négociés en Bourse. Ils reproduisent la performance des principales cryptomonnaies (Bitcoin, ethereum , Solana…).

Mathis est séduit par ce produit car il n’est pas un fin connaisseur de la cryptomonnaie. Choisir les ETTN lui évite d’ouvrir un compte sur une plateforme crypto car il investit directement via un compte-titre. Cela lui procure un avantage majeur par rapport à la détention en direct: ses titres sont garantis par le Fonds de Garantie de Dépôt et de Résolution (FGDR). Si l’établissement bancaire vient à faire faillite, Mathis bénéficie d’une indemnité à hauteur de 70.000 euros.

Le jeune homme a une stratégie patrimoniale cohérente. Il va devenir rapidement propriétaire de son logement. Selon l’évolution de sa situation personnelle, il sera en mesure de le revendre d’ici quelques années, de continuer d’y vivre ou de le mettre en location. Dans tous les cas, il aura bénéficié d’une épargne forcée importante. Il anticipe d’investir au minimum pendant 40 ans sur un PER, avec à la clé un capital important. Enfin, il diversifie ses placements en allant chercher du rendement sur un produit plus risqué, mais dans un cadre sécurisé (les cryptomonnaies).