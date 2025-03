L’or bat des records: faut-il investir en 2025?

Faut-il investir dans l’or en 2025? Contexte, opportunités et options d’investissement: ETF, actions minières ou or physique.

Sommaire:

L’or débute l’année 2025 avec une progression de +10%

Un contexte toujours favorable à l’or pour cette année 2025

Les 3000 dollars en ligne de mire

Comment investir dans l’or en 2025?

L’or, un actif attractif… mais volatil

L’or s’est imposé comme l’un des placements les plus rentables de 2024, avec une performance exceptionnelle de +34% en 2024. L’année a été marquée par de fortes incertitudes économiques et géopolitiques. En conséquence, les investisseurs sont attirés par les valeurs refuges, dont l’or fait partie. En effet, il s’agit d’un actif rare, tangible et rassurant. Quand les marchés sont incertains, le cours de l’or s’envole.

Le début d’année 2025 semble confirmer cette tendance, avec une progression de +10% entre le 1er et le 28 février. Lundi 24 février, il avait atteint son plus haut historique, à plus de 2956 dollars. Faut-il alors investir dans l’or pour diversifier son portefeuille? La plupart des indicateurs semblent être au vert, mais des précautions s’imposent toujours.

Un contexte toujours favorable à l’or pour cette année 2025

En 2024, la Réserve fédérale américaine (Fed) a mis un terme à son cycle de hausse des taux directeurs, suivie par la Banque centrale européenne (BCE). La baisse des taux a mécaniquement renforcé l’attractivité du métal précieux, en diminuant la rémunération des placements sans risque, comme les obligations d’État.

Parallèlement, les banques centrales des pays émergents cherchent à réduire leur dépendance au dollar dans le cadre d’un mouvement de «dédollarisation» de l’économie. Pour ce faire, elles augmentent significativement leurs réserves d’or. La Chine a fortement intensifié ses achats depuis 2018 pour limiter son exposition au billet vert, par exemple.

Enfin, les tensions géopolitiques persistantes peuvent également soutenir les cours de l’or. L’instauration de nouveaux tarifs douaniers en est un exemple concret. Dans un rapport mensuel de janvier 2025, le Comptoir National de l’Or souligne que les mesures protectionnistes mises en place sous l’administration Trump et d’éventuelles représailles d’autres nations, pourraient « renchérir les coûts d’importation, alimenter l’inflation et ralentir la croissance », renforçant ainsi l’attrait du métal jaune. En outre, l’or est rare car il provient des entrailles de la Terre. L’épuisement progressif des réserves aurifères contribue à accroître sa valeur.

L’ensemble de ces facteurs devrait donc maintenir les prix de l’or à des niveaux élevés. C’est en tout cas le consensus général des analystes. Cependant, des incertitudes subsistent quant à l’ampleur et au calendrier de cette tendance.

Les 3000 dollars en ligne de mire

Selon les prévisions des institutions américaines Goldman Sachs et Bank of America, l’once d’or peut être amenée à franchir le seuil symbolique des 3000 dollars d’ici décembre 2025.

UBS adopte une approche plus prudente: la banque suisse estime que l’or devrait se maintenir aux niveaux de fin 2024: autour de 2900 dollars l’once. De son côté, JP Morgan se montre plus pessimiste et anticipe une fourchette comprise entre 2775 et 2850 dollars à la fin de l’année 2025. Ainsi, les projections varient mais un consensus émerge auprès de tous ces acteurs: détenir une part d’or dans son portefeuille financier, à hauteur d’environ 5%, reste une stratégie judicieuse.

Comment investir dans l’or en 2025?

Si vous souhaitez diversifier votre portefeuille et investir dans l’or, la solution la plus simple consiste à opter pour des ETF adossés au métal précieux. Ces fonds indiciels cotés permettent d’investir sans avoir à stocker physiquement l’or. Ils répliquent le cours du métal et offrent une grande liquidité. Ceci facilite leur achat et leur revente.

Voici quelques-uns des ETF les plus négociés sur les marchés:

ETF iShares Gold Producers UCITS (ISIN IE00B6R52036),

ETF iShares Diversified Commodity Swap UCITS (ISIN DE000A0H0728), éligible au PEA,

Amundi PHYSICAL GOLD ETC (ISIN FR0013416716), non-eligible chez Boursobank.

Si vous détenez un compte-titres ordinaire (CTO), vous pouvez également investir dans des actions de sociétés minières. Les principales sont américaines ou canadiennes, comme Newmont, Barrick Gold ou Kinross Gold. Toutefois, ces actions sont plus volatiles et nécessitent une surveillance accrue. Les ETF conviennent mieux à une gestion passive.

Quand vous souhaitez posséder de l’or tangible , vous pouvez acheter des lingots, des pièces ou des plaquettes. Cet achat peut se faire via un courtier spécialisé (en boutique physique ou en ligne) ou auprès d’une banque. Cette dernière option implique cependant des frais et commissions généralement plus élevées. Il existe également une fiscalité à la revente de vos biens.

L’or, un actif attractif… mais volatil

L’or est un actif incontournable pour diversifier un portefeuille, mais il reste soumis à des fluctuations. Avec une volatilité généralement comprise entre 8% et 15%, voire au-delà dans certaines périodes, il peut connaître des variations significatives. Toutefois, ces mouvements ne doivent pas occulter ses atouts. Avant d’investir, voici quelques éléments à avoir en tête:

Un actif sans rendement courant. Contrairement aux actions ou aux obligations, l’or ne génère ni dividendes ni intérêts. Sa performance repose uniquement sur l’évolution de son prix.

L’impact du dollar. Coté en dollars, le cours de l’or peut être influencé par le taux de change. Une hausse du billet vert peut limiter les gains pour un investisseur en euros ou en francs suisses.