Interdiction de louer une passoire thermique : sa copropriété refuse les travaux, il se retrouve dans l'impasse

En copropriété, certains propriétaires de passoires thermiques se retrouvent dans l'impasse pour réaliser des travaux de rénovation énergétique. (illustration) (Hans Braxmeier / Pixabay)

Depuis le 1er janvier 2025, les biens dont le diagnostic de performance énergétique (DPE) est classé G ne peuvent plus être loués. D’ici trois ans, ce sont les logements notés F que les propriétaires auront pour obligation de rénover s’ils veulent les mettre en location. Mais Armand, propriétaire-bailleur d’un appartement en Auvergne-Rhône-Alpes, prévoit déjà de contourner cette interdiction malgré lui, comme il l’a expliqué à Capital .

Ce cadre dans l’automobile estime en effet qu’il n’aura pas le choix. L’appartement est situé au dernier étage d’une copropriété. L’hiver, le froid pénètre dans l’appartement. L’été, la chaleur s’y accumule. Pour améliorer la performance énergétique et obtenir une étiquette D, il faudrait isoler le toit.

« Il sera donc très dur de faire voter des travaux d’isolation »

Problème, « l’audit énergétique de la copropriété fait ressortir un immeuble dont la performance énergétique est bonne, avec des logements majoritairement notés D. Il sera donc très dur de faire voter des travaux d’isolation du toit plat, aucun autre copropriétaire n’y est favorable » , regrette Armand.

Une autre solution consisterait à isoler depuis l’intérieur de l’appartement. « Si j’isole avec une épaisseur de 20 à 40 centimètres, cela va me faire perdre des mètres carrés » , estime le trentenaire qui n’est même pas certain de récupérer une étiquette D avec de tels travaux. Sans solution, il considère qu’il sera contraint de contourner la loi et de continuer à louer son logement en l'état malgré l'interdiction.

Seul espoir, un texte de loi permettant aux propriétaires de passoires thermiques d’obtenir une dérogation en cas d’opposition des autres copropriétaires. Pour l’instant, les députés se sont opposés à tout changement.