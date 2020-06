Impôts : il est encore temps de donner pour payer moins d'IFI en 2020 !

Les dons à la Croix-Rouge sont éligibles à la réduction d'IFI. (© L. Carlsson)

Vous avez jusqu'à la date limite de déclaration de votre IFI - la même que pour l'impôt sur le revenu - pour aider ceux qui en ont besoin tout en diminuant vos impôts. Voici quelques règles à connaître pour en profiter.

Plus que jamais la collectivité a besoin de votre générosité. Faire avancer la recherche scientifique, aider les plus démunis : les bonnes causes ne manquent pas.

Les dons de sommes d'argent (espèces, chèques, virements) ou les dons de titres de sociétés cotées vous permettent de réduire votre IFI. Pour un don de 100 euros, vous réduisez votre IFI de 75 euros. La réduction d'impôt est plafonnée à 50.000 euros, correspondant à un don de 66.667 euros.

Votre générosité est aujourd'hui la seule réduction d'impôt qui subsiste. Celle relative à l'investissement PME n'a pas survécu à la disparition de l'ISF.

Encore quelques jours pour agir

Si vous réduisez votre IFI grâce à un don, sachez que vous ne pouvez pas cumuler cet avantage avec la réduction d'impôt sur le revenu. Pour un même don, vous devez choisir entre la réduction d'IFI ou la réduction d'impôt sur le revenu.

La réduction au titre de l'IFI est très avantageuse. Mais méfiez-vous, tous les organismes philanthropiques ne permettent pas de profiter du dispositif. Les organismes bénéficiaires sont moins nombreux que ceux qui permettent une réduction d'impôt sur le revenu.

Vos dons doivent s'adresser à une fondation d'utilité publique, à un établissement de recherche ou d'enseignement supérieur, à des entreprises d'insertion, à des groupements d'employeurs pour