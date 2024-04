Impôts 2024 / le barème pour déduire ses frais de carburants - iStock-bruev.jpg

2 options pour déduire les frais de ses impôts

À la mi-avril, la campagne de déclaration d’impôt 2024 va s’ouvrir. Et comme chaque année, les salariés qui utilisent leur véhicule personnel dans le cadre de trajets professionnels pourront donc déduire ces frais. Pour calculer les frais de carburant, l’administration fiscale actualise chaque année le barème BIC des frais de carburant. En effet, ce barème est utilisé pour fixer un prix de revient kilométrique. Pour rappel, les contribuables possèdent 2 options au moment de leur déclaration. Ils peuvent soit déclarer leurs frais professionnels avec la déduction automatique de 10% appliquée automatiquement. Ou bien les déclarer « au réel », s’ils pensent que leur dépense excède ce taux. Auquel cas il faut utiliser « les barèmes mis à votre disposition pour vous aider à calculer vos frais kilométriques », comme l’explique la DGFiP.

Qui est concerné par ce barème de frais de carburant ?

Le barème de frais de carburant s’applique aux salariés, aux titulaires de revenus agricoles qui relèvent du régime simplifié, aux professionnels percevant des revenus non commerciaux et aux entreprises individuelles BIC (bénéfices industriels et commerciaux) qui optent pour une comptabilité super-simplifiée. En revanche, le barème des frais de carburant est applicable uniquement aux véhicules à usage mixte (professionnel et personnel). Il ne concerne donc pas les véhicules utilitaires. Par ailleurs, d’autres frais liés aux déplacements peuvent être déduits, comme le stationnement ou le péage par exemple, à condition d’être en capacité de présenter des justificatifs en cas de contrôle.

Le calcul du barème des frais kilométriques

Concernant le calcul du barème des frais kilométriques, ce dernier comprend la dépréciation du véhicule, les frais d’achat de casques et protections, les frais de réparations et d’entretien, les dépenses pneumatiques, la consommation de carburant et les primes d’assurance. Le 6 mars dernier, Bercy a publié au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) le nouveau barème des frais de carburant. Barème qui a été revalorisé de 5,4% en raison de l’inflation. En 2024, le barème augmente de 4% pour les véhicules à essence et de plus de 15% pour les véhicules roulant au GPL. En revanche, le barème baisse de 3% pour les véhicules diesel. Le barème kilométrique est calculé en fonction du type de véhicule (voiture, moto, véhicule électrique, deux-roues), de la puissance fiscale du véhicule et de la distance parcourue. Deux types de trajets sont pris en compte dans le calcul des frais kilométriques, à savoir les trajets entre le domicile du salarié et son lieu de travail. Et les trajets professionnels réalisés avec un véhicule personnel. Au moment de la déclaration, il n’est pas nécessaire de transmettre des pièces justificatives. En revanche, ces documents doivent être conservés pendant 3 ans en cas de contrôle de l’administration fiscale. Pour consulter les barèmes, rendez-vous sur le site service public.