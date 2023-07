Impôt sur le revenu : faites-vous partie des 9,6 millions de foyers qui auront un supplément à payer ?

Crédit photo : 123RF

Cet été, 9,6 millions de foyers fiscaux auront un solde d'impôts sur le revenu à payer, soit en moyenne 2.259 euros par ménage concerné. Au contraire, plus de 15 millions de foyers fiscaux auront la bonne surprise de percevoir un remboursement du trop-perçu. Faites-vous partie des foyers concernés ?

Depuis 2019, l'impôt sur le revenu est prélevé directement à la source. Une fois par an, après la déclaration des revenus effectuée au printemps, le montant définitif de l'impôt sur le revenu de l'année est calculé et donne lieu si besoin à une régularisation du paiement. Si vous avez payé plus que le montant de l'impôt définitif, vous bénéficiez d'un remboursement du trop perçu par l'administration fiscale. Au contraire, si vous avez payé moins que le montant définitif, vous devez payer le solde.

Cette année, selon les informations transmises par la DGFIP au journal « Les Echos », 9,6 millions de foyers fiscaux devraient avoir un solde d'impôts à payer, pour un montant total de 21,7 milliards d'euros, soit en moyenne 2.259 euros par ménage concerné. Au contraire, plus de 15 millions de foyers fiscaux auront la bonne surprise de percevoir un remboursement du trop perçu par l'administration fiscale, pour un montant total de 13 milliards soit 844 euros en moyenne par ménage.

Aurez-vous un solde à payer ?

Si vous devez régler un solde d'impôt sur le revenu, celui-ci sera prélevé en une fois le 25 septembre si le montant inférieur ou égal à 300 euros ou bien il sera prélevé en quatre mensualités, les 25 septembre, 26 octobre, 27 novembre et 27 décembre si le solde est supérieur à 300 euros.

Vous pourriez avoir un solde d'impôt sur le revenu à payer si par exemple, les montants de prélèvements à la source que vous avez versés en 2022 sont insuffisants parce que vous n'avez pas actualisé votre taux de prélèvement à la source, ou encore si vous avez bénéficié d'une avance de réductions ou crédits d'impôt trop importante en janvier 2023.

Allez-vous bénéficier d'un remboursement d'impôt ?

Si vous êtes éligible à un remboursement, celui-ci interviendra par virement sur votre compte bancaire, soit le 24 juillet soit le 2 août 2023 et sera indiqué sur votre avis d'impôt, qui sera mis à disposition entre fin juillet et début septembre 2023.

Pour être éligible à un remboursement, il faut que le montant payé dans le cadre du prélèvement à la source en 2022 soit supérieur au montant final de votre impôt (calculé sur la base de votre déclaration de revenus 2022 effectuée au printemps 2023). Par exemple, vous pourrirez être concerné si vos revenus ont baissé et que vous ne l'avez pas signalé à l'administration fiscale ou encore si vous n'avez pas déclaré la naissance d'un enfant (car cela vous donne droit à une demi-part supplémentaire). Vous pourriez également bénéficier d'une restitution de réductions ou crédits d'impôt pour certaines dépenses réalisées en 2022 (dépenses d'emploi à domicile, de gardes d'enfants par exemple) correspondant au solde des réductions et crédits d'impôt auxquels vous avez droit compte tenu de l'avance de 60 % qui peut vous avoir été déjà versée en janvier 2023.

Pensez à vérifier vos coordonnées bancaires

Si vous bénéficiez d'un remboursement, celui-ci vous sera directement versé soit par virement bancaire sur votre compte connu de l'administration fiscale, soit par chèque adressé à votre domicile. Si vous avez un montant d'impôt à payer, celui-ci sera prélevé sur le compte bancaire que vous avez communiqué à la DGFiP.