Gaz : pourquoi les prix devraient augmenter au mois de mai

Le prix repère du gaz va augmenter en mai 2024. (illustration) (Magnascan / Pixabay)

Pour la première fois depuis décembre 2023, le prix repère du gaz fixé chaque mois par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) va augmenter en mai 2024. Désormais, le prix de référence du mégawattheure (mWh) TTC sera fixé à 111,19 euros en moyenne pour les consommateurs se servant du gaz pour la cuisson, l’eau chaude et le chauffage, soit 1,48 euro de plus qu’en avril (+ 1,4 %). Un prix repère qui devrait se répercuter sur ceux des fournisseurs de gaz naturel.

Un repère pour se guider sur le marché

Depuis juillet 2023, il n’existe plus de tarifs réglementés de vente de gaz (TRVG). Ce qui laisse les fournisseurs libres de fixer leurs offres en fonction de leurs conditions d’approvisionnement. Mais, pour que les 10,5 millions de foyers utilisant le gaz puissent avoir une boussole, le CRE publie chaque mois un prix repère indicatif, calculé selon une méthode similaire aux TRVG. Un indicateur utile pour les ménages ayant opté pour une offre aux tarifs indexés sur les marchés.

Dans le détail, le CRE précise chaque mois un prix repère pour un abonnement annuel (HT et TTC) et un prix par kWh moyen, en fourchette hausse et en fourchette basse. Sont distingués aussi les consommateurs utilisant le gaz pour la cuisson et l’eau chaude, et ceux utilisant le gaz pour se chauffer. Il s’agit là des prix reflétant les coûts supportés par les fournisseurs des clients raccordés au réseau de distribution exploité par GRDF.

Des prix en hausse sur le marché de gros

En ce qui concerne l’évolution de ces prix repères, si celui moyen TTC est en hausse de 1,4 % entre avril et mai 2024, celui HT est en hausse de 1,7 %, et atteint désormais 75,76 euros du MWh. En mai, pour les clients types cuisson/eau chaude, le prix moyen du kWh est de 0,11061 euro (TTC), pour un abonnement annuel de 102,94 euros (TTC). Pour ceux utilisant le gaz pour se chauffer, le prix moyen du kWh est à 0,08940 euro (TTC), pour un abonnement annuel de 257,18 euros (TTC).

Ces hausses s’expliquent par une « légère augmentation des prix de marché de gros de gaz naturel, qui étaient en baisse depuis la fin de l’année 2023 » , détaille le CRE. Malgré ces augmentations, les prix repères sont encore en dessous de ceux de l’ex-bouclier tarifaire sur le gaz, qui s’est terminé en juillet 2023.