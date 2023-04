Flambée des taux dans l'immobilier : faut-il attendre avant d'acheter ?

Les taux des prêts immobiliers devraient atteindre les 4 % cet été. Illustration. (Moerschy / Pixabay)

L'envolée des taux des prêts immobiliers entamée depuis un an va se poursuivre. Ils pourraient atteindre les 4% d'ici l'été prochain avant de se stabiliser. Il serait donc préférable d'acheter vite.

En un an, les taux des prêts immobiliers sont passés d’environ 1% sur 20 ans, à quasiment 3%. Selon les estimations du courtier VousFinancer, ils pourraient même atteindre les 4% d'ici l'été 2023. Un niveau qui n'avait plus été atteint depuis près de 10 ans et qui pourrait pousser de nombreux acheteurs à retarder leurs projets. Il serait toutefois inutile d’attendre avant d’acheter, rapporte RTL .

Un pouvoir d'achat réduit et fragile

L’impact de la hausse des taux sur le pouvoir d’achat immobilier est indéniable. Un couple qui gagne 4 200 euros par mois pouvait avant cela disposer d’une enveloppe de 300 000 euros avec un emprunt sur 20 ans à 1%. Avec les taux actuels, cette somme n’est plus que de 250 000 euros, et pourrait descendre jusqu’à 228 000 euros cet été.

Dans ces conditions, les acheteurs doivent plutôt se dépêcher pour concrétiser leur achat immobilier. Les taux devraient en effet encore augmenter au cours des prochains mois, venant ainsi réduire l’enveloppe financière accordée par le banquier.

Une situation durable

Après avoir atteint les 4% cet été, les taux devraient se stabiliser mais pas baisser immédiatement. Pour l’heure, les experts ne savent pas jusqu’à quand cette situation va durer. En d’autres termes, il ne resterait plus que quelques semaines pour profiter de taux inférieurs à 4%. Pour ceux qui ont pu profiter de la période « taux bas », il est conseillé d'attendre cinq à dix ans avant de revendre.

La remontée des taux a tendance à geler le marché de l’immobilier. D’autant que cette augmentation ne se traduit pas mécaniquement par une baisse des prix du marché. Les prix ont tendance à évoluer bien plus lentement que les taux.