Fin de la bataille judiciaire entre deux villas de luxe à Guérande

C’est un domaine privé avec parc et château, non loin de La Baule , dans la commune de Guérande . Ici, les villas se négocient à plusieurs millions d’euros et tout ne devrait être que luxe, calme et volupté. Sauf que, depuis plus de dix ans, deux familles propriétaires de deux demeures voisines se livrent à une guérilla judiciaire sans merci. Pour les Bück, qui ont vendu leur maison nantaise et leur résidence secondaire au Pouliguen pour venir s’installer dans le prestigieux Domaine de Bissin, les ennuis ont commencé quelques mois après l’acquisition.

Après avoir déboursé pas moins de 3,25 millions d’euros début 2009 pour s’offrir la maison de leurs rêves, ils pensaient pouvoir profiter d’une demeure de standing. Sauf que la bâtisse, mêlant partie ancienne et extension récente de 150 m², va rapidement révéler une série de (très) mauvaises surprises. Fuites, infiltrations, peintures qui se décollent, problèmes de ventilation... et surtout de très gros désagréments liés à la fosse septique. Débordements, émanations de gaz toxiques à en croire les acheteurs, équipement sous-dimensionné... la vie sur place est rapidement devenue un enfer.

Les désordres sont tellement importants que le tribunal de Rennes décide de faire annuler la vente le 2 octobre 2014 pour dol, une forme de tromperie. Sauf que le vendeur qui s’est installé dans une autre résidence du même domaine est déclaré en cessation de paiement. Dans cette affaire qui s’éternise, les Bück ont placé leurs affaires dans un garde-meuble depuis 2015 et se sont installés dans un meublé. Mais comme le raconte L’écho de la Presqu’île , l’épilogue de l’affaire semble être intervenu en janvier cette année. C’est à ce moment qu’a eu lieu la vente forcée aux enchères de la demeure des vendeurs.

Un salon de 145 m²

À en croire le descriptif paru dans la presse, la coquette propriété compte pas moins de 500 m² habitables avec 5 chambres, discothèque, spa, salon de 145 m², piscine à débordement avec sa terrasse de 300 m². L’ensemble a été adjugé pour la «modique» somme de 2,51 millions d’euros, précise l’Écho de la Presqu’île, sachant qu’il n’y a eu qu’une seule offre et que les estimations valorisaient cette maison d’architecte au moins deux fois plus cher... Le couple lésé, dont l’épouse a laissé un peu de sa santé dans cette sombre affaire, compte désormais récupérer son argent et tirer un trait sur cet interminable conflit.

