Epargne : une année 2023 record pour le Livret A et le LDDS

(Crédit photo: © Pixavril - stock.adobe.com)

L'année 2023 est loin d'être achevée, et pourtant le Livret A et le LDDS ont déjà battu des records d'encours et de collecte. Quels sont les 3 caps historiques franchis par ces deux livrets réglementés ?

En cette année 2023, le Livret A et son petit frère, le LDDS, rencontrent un vif succès. En cause ? La hausse de leur taux d'intérêt à 3 % en février, puis le maintien de cette rémunération au mois d'août. Les deux placements attirent de plus en plus l'argent des épargnants qui recherchent à la fois la sécurité de leur investissement, et un rendement permettant de limiter les effets négatifs de l'inflation sur leur portefeuille. En 2023, le Livret A et le LDDS ont même battu 3 records de collecte et d'encours.

Record n° 1 : plus de 400 milliards d'euros d'encours sur le Livret A

Le premier record, et sans doute le plus remarquable du point de vue des chiffres, et le franchissement de la barre des 400 milliards d'euros d'encours pour le Livret A. En effet, le montant total cumulé sur l'ensemble des Livrets A des Français était resté à 399,9 milliards d'euros à la fin du mois de mai 2023. Sans surprise, le mois de juin a signé le passage du seuil symbolique des 400 milliards d'euros.

Très précisément, ce sont 401,3 milliards d'euros qui ont été recensés sur les Livrets A par la Caisse des dépôts et consignations, ou CDC. Depuis la création de ce célèbre livret d'épargne réglementé, ce chiffre n'avait encore jamais été atteint. Cette performance tient notamment au contexte, qui incite les Français à être plus prévoyant pour faire face à leurs dépenses futures, et à la hausse du taux d'intérêt de ce placement au mois de février. Depuis, le Livret A est rémunéré à 3 % net, au lieu de 2 %.

Lire aussi : Les comptes courants des Français se vident progressivement au profit du Livret A

Record n° 2 : une collecte de plus de 25 milliards d'euros sur le début de l'année 2023

Le Livret A n'a pas seulement battu un record d'encours en 2023, mais aussi un record de collecte, ce qui correspond à la somme que les épargnants ont ajouté sur leurs contrats. L'économiste Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne, donne ainsi les chiffres inédits de ce début d'année 2023 : "Sur les six premiers mois de l'année 2023, le Livret A connaît une collecte historique de 25,84 milliards d'euros".

Pour comparaison, le dernier record de collecte du Livret A remontait à 2009, soit il y a 14 ans. Le contexte était alors particulier, puisque c'est en 2009 que l'ouverture d'un Livret A a été rendue possible dans tous les établissements bancaires. Même pendant la période de confinement liée au Covid-19, la collecte était restée inférieure au niveau actuel, comme l'explique Philippe Crevel : "En 2020, durant le premier semestre marqué par l'épidémie Covid, la collecte s'était élevée à 20,41 milliards d'euros".

Record n° 3 : bientôt les 10 milliards d'euros de collecte pour le LDDS ?

Le LDDS, pour Livret de développement durable et solidaire, est un placement dont le fonctionnement est très proche de celui du Livret A. Pour les épargnants, la principale différence réside dans le montant maximal qu'il est possible d'y déposer : 12 000 euros sur un LDDS, contre 22 950 euros sur un Livret A. Le taux d'intérêt, quant à lui, est identique, soit actuellement 3 %.

C'est notamment grâce à cette rémunération que le LDDS a lui aussi battu un record. Le montant de la collecte nette sur les six premiers mois de l'année 2023 s'établit ainsi à 8,70 milliards d'euros. Philippe Crevel résume la situation : "En 2023, le LDDS signe ainsi son meilleur premier semestre depuis 2009". Une tendance qui devrait perdurer puisque "Avec un taux de 3 %, le Livret A comme le LDDS reste compétitif par rapport à la grande majorité des placements".