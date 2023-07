Epargne : les anciens PEL, une aubaine pour les épargnants, mais pas pour les banques

(Crédits photo: © Romain TALON - stock.adobe.com)

Vous détenez un ancien Plan d'épargne logement ? Grâce à des taux d'intérêt dépassant fréquemment les 3,5 %, voire les 5 %, les vieux PEL font le bonheur des épargnants.

Ce n'est que depuis 2011 que les Plans d'épargne logement, ou PEL, sont automatiquement clôturés après 15 années de détention. Les anciens PEL, ouverts avant cette date, ont quant à eux une durée de vie illimitée. Un atout qui s'accompagne également d'un autre avantage : une rémunération qui bat parfois des records, et qui incite les épargnants à ne surtout pas toucher à ce placement. Comment les anciens PEL peuvent-ils rapporter 3,5 % d'intérêts, voire davantage, à leurs détenteurs ?

Plus de 3,5 % de rémunération : l'Eldorado des anciens PEL

Contrairement à un livret d'épargne, le taux d'un PEL déjà ouvert n'évolue pas avec le temps. La rémunération de ce contrat d'épargne logement est déterminée lors de sa souscription, et est identique pendant toute sa durée de vie. Or, les plus anciens PEL, ouverts avant mars 2011, n'ont pas de date d'échéance définie. Autrement dit, ils peuvent être conservés ad vitam aeternam, dès lors que l'épargnant ne souhaite pas retirer l'argent placé.

À plusieurs reprises, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a parlé du PEL comme d'une "anomalie". Et pour cause : les anciens PEL coûtent cher aux établissements bancaires. Une analyse reprise par Olivier Garnier, directeur général de la Banque de France, qui cible leur "taux de 4,5 % quasiment garanti à vie", ce qui "pèse sur le financement de l'économie française et ne bénéficie qu'aux épargnants qui ont ouvert un PEL et ne s'en sont pas servis depuis".

Selon les chiffres de l'Observatoire de l'épargne réglementée, "5 % des PEL représentant 11 % de l'encours sont rémunérés à un taux au moins égal à 5,25 %". Pour près de la moitié des plans, la rémunération servie est de plus de 2,5 % bruts. Reste à savoir si l'idée de réduire la rémunération des contrats les plus anciens, notamment évoquée par la Cour des comptes, pourrait être, un jour, mise en œuvre.

Des Français qui délaissent malgré tout l'épargne logement

Malgré les avantages propres aux anciens PEL, les Français commencent à se désintéresser du PEL. Et pour cause : les nouveaux PEL sont bien moins intéressants. Depuis mars 2011, ils sont clôturés automatiquement au terme de 15 ans de détention, ce qui a pour objectif d'éviter la problématique des anciens contrats "trop" rémunérateurs. Il n'existe plus non plus de prime d'Etat, et les intérêts sont soumis à la flat tax de 30 %, qu'il s'agisse d'un vieux PEL ou d'un contrat nouvelle génération.

Résultat : l'épargne accumulée sur les Plans d'épargne logement fond comme neige au soleil. En 2017, l'Observatoire de l'épargne réglementée dénombrait 15,1 millions de PEL en France. En fin d'année 2022, ce même chiffre n'était plus que de 11,3 millions. Rien qu'entre la fin de l'année 2021 et la fin de l'année 2022, le montant total cumulé sur les PEL est passé de 296 milliards à 288 milliards, soit 8 milliards d'euros perdus en l'espace d'un an.

Les épargnants sont ainsi moins nombreux à détenir un PEL. Ils étaient 24 % en 2016, contre seulement 16,5 % en 2022. Il faut dire que d'autres placements ont retrouvé de l'intérêt. C'est le cas du Livret A, et de ses 3 % nets de rémunération, dont le fonctionnement est plus souple, puisqu'il n'y a pas de versement périodique imposé, et qu'il est possible d'y effectuer un retrait à tout moment. Pour comparaison, le taux d'un PEL ouvert actuellement est seulement de 2 % brut.