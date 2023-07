Epargne : de façon inattendue, les comptes à terme rémunèrent mieux les épargnants que les PEL

(Crédits photo: © Jérôme Rommé - stock.adobe.com)

Avec une rémunération de plus en plus intéressante, les comptes à terme sont-ils la nouvelle opportunité à saisir pour doper son épargne sans prendre de risque ? Le point sur les taux pratiqués.

Le PEL, ou Plan épargne logement, est un placement bien connu des Français. S'il était particulièrement intéressant il y a quelques années, cela est désormais moins vrai. En matière de rendement, il vient même d'être dépassé par les comptes à terme.

Un PEL qui perd de plus en plus en attractivité

Le Plan d'épargne logement (PEL) a longtemps été un placement très intéressant. En effet, les anciens PEL, ouverts jusqu'en janvier 2015 étaient rémunérés à 2,5 %, voire davantage pour les contrats souscrits au début des années 2000 ou avant. Mais, désormais, le taux des nouveaux PEL n'est plus que de 2 %, après un passage à 1,5 %, et même 1 % au cours de la période allant de 2016 à 2022.

Par ailleurs, depuis 2011, les PEL ne peuvent être conservés que pendant 15 années au maximum, avant d'être automatiquement clôturés. Qui plus est, les plans ouverts à partir de 2018 ont un taux d'intérêt brut, et sont donc soumis à la flat tax de 30 %. Malgré certains avantages subsistants, à commencer par l'obtention possible d'un prêt logement à un taux parfois intéressant, le PEL a donc de moins en moins d'atouts à faire valoir pour séduire les épargnants.

Les comptes à terme viennent concurrencer le PEL

Pendant bien longtemps, les comptes à terme sont restés des placements peu connus du grand public. Et pour cause : leur rémunération était particulièrement faible. C'était encore le cas récemment, puisqu'en mai 2022, la Banque de France estimait que le taux de rémunération de ce contrat, toutes banques confondues, était de 0,09 % brut, soit 0,063 % de rendement net une fois la flat tax déduite.

Cependant, les choses pourraient bien changer, et les comptes à terme pourraient devenir de sérieux concurrents face aux PEL ou aux livrets bancaires, dont le taux est également soumis à la flat tax. Selon la Banque de France, la rémunération moyenne était de 2,87 % au mois de mai 2023 pour les comptes à terme d'une durée de 2 ans ou moins. Une véritable envolée, qui pourrait donc relancer l'intérêt des particuliers pour ce contrat méconnu.

Compte à terme Vs PEL : quel est le meilleur contrat ?

Sur le plan de la fiscalité, le PEL et le compte à terme sont tous deux soumis à la flat tax. Impossible donc d'y échapper. En revanche, le fonctionnement de ces deux contrats est différent. L'argent laissé sur un compte à terme est bloqué pendant une certaine durée prédéterminée. En cas de rupture anticipée, afin de récupérer l'argent qui y a été laissé, le taux d'intérêt appliqué est généralement très inférieur à celui promis en respectant le terme initial.

Au-delà de l'avantage très spécifique des prêts logements, le PEL a aussi des caractéristiques propres. Il est notamment nécessaire de l'alimenter régulièrement, avec 45 euros par mois, 135 euros par trimestre ou 270 euros par semestre. Attention : tout retrait entraîne la clôture du Plan épargne logement. Si nécessaire, il est tout à fait possible d'en ouvrir un nouveau par la suite, mais aux conditions actuelles, et non aux conditions de l'ancien contrat.