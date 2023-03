Epargne : le Livret A élu meilleur placement pour préparer sa retraite

(Crédits photo: © Unclesam - stock.adobe.com)

Selon un récent sondage du Cercle des épargnants, les Français estiment que, pour préparer leur retraite, le Livret A est le meilleur placement, devant l'assurance-vie et le PER.

25 % des personnes interrogées lors d'une enquête réalisée par le Cercle des épargnants en janvier 2023 estiment que le Livret A est le meilleur produit pour compléter ses revenus à la retraite. Il détrône l'assurance-vie (24 %), en perte de vitesse depuis plusieurs années, et le Plan d'épargne retraite (22 %), produit pourtant dédié à cet objectif. Qu'en pensent les experts du secteur ?

Un Livret A pour préparer sa retraite : oui, mais…

Le Livret A séduit de plus en plus de Français. Et pour cause : son taux d'intérêt est passé de 2 à 3 % depuis le 1er février 2023. Mieux rémunérée, l'épargne déposée sur ce livret réglementé bénéficie aussi d'autres atouts : sa liquidité, qui permet d'effectuer des dépôts et des retraits à tout moment, et sa sécurité, les sommes déposées étant protégées des aléas des marchés financiers. En janvier 2023, le Livret A a attiré 9 milliards d'euros supplémentaires, parvenant ainsi à un total de 384,7 milliards d'euros.

"Le Livret A est un produit connu de tous, et détenu par 4 Français sur 5", explique Philippe Crevel, économiste. Mais ce côté rassurant ne doit pas faire oublier l'inconvénient principal du Livret A envisagé en tant que moyen de préparer sa retraite : son plafond. En effet, le Livret A est limité à 22 950 euros. Pour Aurélien Soustre, représentant de la CGT-banques et assurances au Comité consultatif du secteur financier (CCSF), "on ne prépare pas sa retraite avec 22 950 euros". Une analyse également confirmée par Philippe Crevel.

Lire aussi : Les règles de calcul des intérêts du Livret A sont-elles obsolètes ?

Les avantages de l'assurance-vie à mettre dans la balance

L'assurance-vie a également des atouts à faire valoir . Tout d'abord, elle n'est pas plafonnée, et il est donc possible d'y déposer la somme d'argent que l'on souhaite. Par ailleurs, cette enveloppe fiscale permet à la fois d'investir dans des fonds euros, dont le capital est garanti, et dans des unités de compte, qui supportent un risque de perte en capital. Ces deux options permettent à l'assurance-vie de s'adapter à chaque profil d'épargnant, tout en proposant des perspectives de rendement potentiellement plus intéressantes grâce aux unités de compte.

Philippe Crevel rappelle également que l'assurance-vie "bénéficie d'avantages fiscaux non-négligeables". Il fait ici référence à l'abattement de 4 600 euros pour une personne seule (9 200 euros pour un couple) sur les gains réalisés lorsque le contrat a été souscrit il y a plus de 8 ans, mais aussi aux avantages fiscaux liés à la transmission du capital lors du décès de l'épargnant.

Ces autres moyens de préparer sa retraite

Pour préparer sa retraite, il est également possible d'envisager d'ouvrir un PER, surtout "intéressant pour les hauts revenus grâce à la déductibilité des versements de son revenu imposable", explique Aurélien Soustre. Notez toutefois que l'épargne qui y est déposée ne peut pas être retirée avant l'échéance de la retraite, sauf exceptions .

Le PEA, Plan d'épargne en actions, peut aussi permettre d'anticiper la baisse de ses revenus à la retraite. Son plafond de 150 000 euros laisse une grande marge de manœuvre aux épargnants, tout en leur faisant profiter d'une fiscalité avantageuse, en particulier au terme de 5 années de détention. L'Autorité des marchés financiers (AMF) estime que, historiquement, "un placement diversifié en actions sur 15-20 ans a procuré en moyenne 5 % à 7 % de rendement par an". Néanmoins, un risque de perte en capital est toujours présent.

Enfin, "un des meilleurs produits pour préparer sa retraite, c'est déjà d'être propriétaire de sa résidence principale", rappelle Aurélien Soustre. En effet, avoir terminé de rembourser son crédit immobilier lors de son passage à la retraite permet de faire grandement baisser les charges du ménage, et donc de compenser, au moins en partie, la baisse de ses revenus.