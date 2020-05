Elon Musk, usé d'être taxé de milliardaire, vend tous ses biens

L'empire immobilier du fondateur de Tesla et de Space X est estimé à quelque 100 millions de dollars.

Avis aux acquéreurs intéressés: Elon Musk, qui menace de quitter la Californie, a déclaré mettre en vente tous ses biens matériels et notamment immobiliers. Le fondateur de Tesla et de Space X a annoncé qu'il n'aurait bientôt plus de maison, dans un tweet laconique il y a une dizaine de jours (voir ci-dessous) puis l'a confirmé en fin de semaine dernière sur le podcast de Joe Rogan, un animateur de radio américain (voir la vidéo ci-dessous à partir de 5'50). «Pourquoi faites-vous cela?», lui demande ce spécialiste d'arts martiaux.

La réponse est plutôt inattendue: Elon Musk en a assez qu'on lui reproche d'être milliardaire. «J'ai le sentiment que les possessions vous tirent vers le bas. Ces dernières années, être milliardaire est devenu péjoratif. C'est comme si c'était quelque chose de mauvais», déplore l'entrepreneur américain. Plutôt étonnant dans un pays où l'enrichissement est rarement pointé du doigt.

Elon Musk, dont le portefeuille immobilier est estimé à 100 millions de dollars (92 millions d'euros), aurait ainsi racheté, depuis 2012, pas moins de sept demeures en Californie, dont la plupart dans le quartier de Bel-Air à Los Angeles. La première, de style colonial, s'étend sur près de 1900 m². Le fondateur de Tesla l'a d'abord loué en 2010 pour y habiter avec ses cinq fils. Acquis fin 2012, 17 millions de dollars (environ 16 millions d'euros), la demeure a été mise en vente 30 millions de dollars, selon Business Insider.

En octobre 2013, Elon Musk s'offre deux maisons, dont une à 6,75 millions de dollars. De style ranch, elle a servi d'école pour ses enfants et a été mise en vente 9,5 millions de dollars. Rebelote entre 2015 et 2017: l'entrepreneur américain prend possession de 4 autres propriétés. Coût total? Plus de 70 millions de dollars. Parmi elles, un manoir de style méditerranéen situé à proximité du siège de Tesla et un autre qui, aux dires du Wall Street Journal, ne serait pas bien entretenu.

Un locataire...milliardaire

Une fois qu'il aura vendu tous ses biens immobiliers, Elon Musk a prévu de louer une demeure où il pourra notamment entreposer quelques affaires qui lui tiennent à cœur. C'est sans doute ce statut de riche propriétaire qui devait déranger l'opinion publique ; au passage, ce serait étonnant pour un pays où près des deux tiers des habitants possèdent leur logement.

Car si l'entrepreneur ne sera plus propriétaire, il restera plus que jamais milliardaire. Sa fortune personnelle est en effet estimée à environ 37 milliards de dollars - ce qui fait de lui la 37e personnalité la plus riche du monde selon Forbes. Et pourrait donc grossir d'une centaine de millions de dollars... «Tu pourras toujours racheter des trucs si tu n'es pas content», lui fait remarquer Joe Rogan.