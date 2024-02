Electricité : avez-vous intérêt à demander une augmentation de votre facture mensuelle ?

( Crédits photo : © Pixavril - stock.adobe.com )

Sous l'effet de l'augmentation d'une taxe, le prix de l'électricité a augmenté de près de 10 % depuis le 1er février 2024. Pour les particuliers mensualisés, la facture de régularisation pourrait bien être salée.

Afin de mettre en place le bouclier tarifaire, le gouvernement avait largement joué sur le niveau de la Taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE). Mais l'heure est au rattrapage : depuis le 1er février 2024, cette taxe a été ré-augmentée. Résultat : le coût de l'électricité bondit à nouveau, avec une hausse qui devrait être comprise entre 8,6 % et 9,8 %, voire légèrement plus, pour les consommateurs d'électricité. Pour éviter une trop forte régularisation, faut-il alors prendre les devants et demander à son fournisseur d'énergie d'augmenter sa mensualité ?

Gare à la facture de régularisation pour les particuliers mensualisés

Afin de lisser leurs dépenses d'électricité sur l'année, de nombreux particuliers ont fait le choix de mensualiser leur paiement. Le principe ? Chaque mois, ils s'acquittent de la même somme et, une fois par an, une facture de régularisation leur est envoyée, comme l'explique EDF : "Si vous êtes mensualisé, vous ne recevez qu'une seule facture par an appelée facture de régularisation. Cette facture permet de calculer le montant de votre consommation réelle sur un an maximum".

Si les paiements ont finalement été plus importants que la consommation réelle, le trop-perçu est remboursé directement sur le compte bancaire du foyer. À l'inverse, une consommation plus importante que ce qui était prévu entraîne le paiement du surplus par le ménage. Or, dans un contexte où le prix de l'électricité a augmenté d'environ 10 % au 1er février 2024, la somme à payer peut s'avérer importante, avec le risque de se retrouver dans l'impasse lorsqu'il devient nécessaire de payer.

Faut-il moduler sa mensualité soi-même ?

Pour éviter les difficultés financières liées à une facture de régularisation trop coûteuse, il existe une solution : demander à ce que ses mensualités soient augmentées. L'écart entre les sommes versées au fil de l'année et la consommation réelle du foyer peut ainsi être réduit. L'effort à fournir est donc lissé sur la durée. Qui plus est, si les sommes payées sont trop importantes, le trop-perçu "est remboursé sous quinze jours" d'après EDF, une fois la facture de régularisation éditée.

Le fournisseur d'énergie historique a également précisé au site d'information financière MoneyVox que les clients qui ont précisé leur adresse mail vont recevoir une information sur la hausse des tarifs de l'électricité intervenue au début du mois de février. Ils pourront alors demander à revoir le montant de leur mensualité à la hausse en contactant un conseiller EDF, directement au 3404. Pour les clients des autres fournisseurs d'énergie, il faudra également contacter le service client pour demander à réévaluer les mensualités réglées.

Changer d'offre et réduire sa consommation d'électricité : les solutions pour faire des économies

Que l'on décide d'augmenter ou non sa mensualité de prélèvement, le budget global dédié à l'électricité va nécessairement augmenter avec la hausse de la Taxe intérieure sur la consommation d'électricité. Restent deux solutions pour limiter les effets négatifs de cette augmentation sur son portefeuille. Il est ainsi possible d'opter pour une autre option tarifaire, à l'image des contrats heures creuses ou de l'offre Tempo.

Autre option : baisser, dans la mesure du possible, sa consommation d'énergie. Certains écogestes, à l'image de la baisse de la température du chauffage dans sa maison, en particulier dans les chambres, ou de celle de son chauffe-eau peuvent permettre de faire des économies. Il est également recommandé de débrancher les appareils en veille, et de remplacer ses vieilles ampoules par des LED.