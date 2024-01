Electricité : la facture des Français devrait augmenter jusqu’à 10 % au 1er février

(Crédits photo: © Renata Hamuda- stock.adobe.com)

Malgré la stabilité des prix de l'électricité, la facture d'énergie des Français devrait augmenter jusqu'à 10 % dès le 1er février. En cause ? L'augmentation du tarif de l'accise sur l'électricité.

La période du "quoi qu'il en coûte" est bel et bien révolue. À compter du 1er février, le gouvernement pourrait décider de rehausser le montant d'une taxe figurant sur les factures d'électricité des ménages, avec pour conséquence une augmentation globale de la note qui pourrait atteindre 10 %. Pourtant, dans un même temps, la Commission de régulation de l'énergie a annoncé que le niveau moyen des prix pour les particuliers ne devrait pas bouger pour les particuliers. Les explications sur une situation en demi-teinte.

Bonne nouvelle du côté des Tarifs réglementés de vente de l'électricité…

La Commission de régulation de l'énergie (CRE) dévoile chaque semestre ses recommandations en matière d'évolution du Tarif réglementé de vente (TRV) de l'électricité . Et, pour les consommateurs, la nouvelle est bonne : à compter du 1er février 2024, les prix ne devraient pas augmenter, après une hausse de 10 % appliquée le 1er août 2023.

Les particuliers abonnés au Tarif Bleu d'EDF, ou à une offre indexée sur les Tarifs réglementés de vente auprès d'un autre fournisseur d'énergie, ne devraient donc pas voir d'évolution du prix de l'électricité en ce début d'année. La CRE justifie cette évolution "au regard de la détente des prix sur le marché de gros de l'électricité". Mais, si la Commission de régulation de l'énergie souffle le chaud, dans un même temps, le gouvernement souffle le froid, et une mauvaise nouvelle pourrait faire bondir la facture d'électricité des Français.

… et très mauvaise nouvelle pour le tarif de l'accise sur l'électricité

Les factures d'électricité des ménages ne sont pas uniquement constituées du prix de l'électricité. Il faut notamment y ajouter le prix de l'abonnement, mais aussi un autre élément, et non des moindres : les taxes. L'ancienne TICFE, aujourd'hui appelée "tarif de l'accise sur l'électricité" pourrait être majorée dès le 1er février, sur décision du nouveau Premier ministre, Gabriel Attal. Une possibilité introduite par la loi de finances pour 2024, en son article 92, et dont l'objectif est d'éviter un manque à gagner de l'ordre de 9 milliards d'euros par an pour les caisses de l'Etat.

En effet, avant la crise sanitaire, le tarif de l'accise sur l'électricité était de 32,44 euros du mégawattheure (MWh)… contre 1 euro actuellement. Pour éviter une explosion de la facture d'électricité des ménages de près de 100 % en février 2023 et de 75 % en août 2023, le gouvernement avait alors joué sur le niveau des taxes pour mettre en place son bouclier tarifaire. Résultat : des augmentations qui s'étaient limitées à 4 % en 2022, 15 % en février 2023, et 10 % au mois d'août.

Si le tarif de l'accise sur l'électricité était maintenu à son niveau actuel, soit 1 euro du KWh, la facture d'électricité des particuliers ne devrait pas évoluer au mois de février. En revanche, dans le cas où le nouveau gouvernement décide d'augmenter le montant du tarif de l'accise sur l'électricité, portant le prix du MWh au maximum à 22,54 euros, ce qui correspond au plafond fixé par la loi de finances, la facture d'énergie des foyers pourrait augmenter d'environ 10 %.