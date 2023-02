Document d'informations clés : comment décrypter ce document qu’il est impératif de lire avant d’investir ?

(Crédits: Fotolia)

Le document d'informations clés (DIC) contient des informations essentielles que les épargnants doivent impérativement lire avant d'investir dans un placement collectif. Décryptage de ce document, notamment des scenarios de performance.

Le document d'informations clés (DIC) contient des informations essentielles que les épargnants doivent impérativement lire avant d'investir dans un placement collectif. Il doit obligatoirement être remis par le conseiller à son client, lorsqu'il lui recommande un placement sur des actifs dont la valeur fluctue : actions, obligations, immobilier, SCPI (société civile d'investissement dans l'immobilier), placement à formule, produit de bourse, fonds d'investissement, Sicav … y compris dans le cadre d'une assurance-vie en unités de compte. Ce document doit être aisément et directement accessible lors de la souscription sur le site internet de la société qui le gère ou du distributeur.

Un document important mais pas toujours facile à décoder pour un épargnant

Le DIC présente les principales caractéristiques du fonds, l'ensemble des frais supportés par l'investisseur, les risques et l'historique des performances. Il présente aussi des simulations qui donnent à l'épargnant une idée du potentiel et du risque du placement envisagé. En effet, s'il n'est pas possible de prévoir l'évolution future d'un placement financier investi en actions, en obligations ou dans l'immobilier, il est tout de même indispensable de s'informer sur le potentiel de performance et le risque du placement envisagé avant d'investir. Pour ce faire, le DIC présente plusieurs scénarios.

Comment interpréter les scénarios de performance ?

Quatre simulations d'évolution du placement peuvent être présentées dans le DIC : un scénario défavorable, un scenario intermédiaire, un scenario favorable et un scénario dit « de tension » correspondant à une évolution très défavorable des marchés.

Ces simulations se basent sur un investissement de 10.000 euros et sur plusieurs durées. Pour chaque scenario, le DIC donne les gains annuels possibles en euros et en pourcentage, compte tenu des frais.

Par exemple, un scenario « intermédiaire » avec une durée de détention de 10 ans qui affiche un rendement moyen de 4,60 % par an signifie que 50 % des rendements annuels moyens constatés dans les dernières années pour cette durée ont été inférieurs à 4,60 %, et 50 % ont été supérieurs.

Le scénario « défavorable » correspond aux 10 % des pires rendements annuels moyens constatés. Dans notre exemple, cela correspond à un rendement de 1,50 % : cela signifie que 10 % des rendements constatés sur la durée étudiée ont été inférieurs à 1,50 %.

Le scenario « favorable » correspond aux 10 % des meilleurs rendements annuels moyens constatés. Dans notre exemple, cela correspond à un rendement de 7,90 % : cela signifie que 10 % des rendements constatés sur la durée étudiée ont été supérieurs à 7,90 %, ou encore que 90 % des rendements constatés sur la durée étudiée ont été inférieurs à 7,90 %.

Le scénario de tension correspond aux 1 % des pires performances constatées dans le passé : dans notre exemple, sur 10 ans, 1 % des rendements moyens a été inférieur à -10,30 %.

Bien entendu, ces simulations reflètent les performances passées et ne constituent en aucun cas une prévision, car nul ne peut prédire le comportement futur d'un placement.