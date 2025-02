Demande de retraite: quelles sont les démarches?

Vous devez faire une demande de retraite en ligne avec plusieurs mois d’avance.

Sommaire:

Quelles sont les conditions pour partir en retraite?

Demander votre départ en retraite: par où commencer?

Effectuer votre demande de retraite en ligne

Quelles sont les conditions pour partir en retraite?

Pour bénéficier d’une retraite à taux plein du régime général, vous devez remplir deux conditions:

Avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite. Il est fixé entre 62 et 64 ans selon votre année de naissance. Depuis la réforme des retraites de 2023, cet âge augmente progressivement pour les personnes nées à partir du 1er septembre 1961.

Avoir validé le nombre de trimestres requis.

Vous pouvez partir à la retraite sitôt l’âge légal atteint, même quand vos trimestres sont insuffisants. Toutefois, votre pension subit une décote.

Vous pouvez choisir la date de votre départ à la retraite, mais il faut respecter certaines conditions:

Il s’agit obligatoirement du 1er jour du mois,

La date du départ en retraite ne peut pas être antérieure à la date de dépôt de votre demande.

Demander votre départ en retraite: par où commencer?

Pour valider votre demande de retraite, vous devez remplir les conditions de liquidation de votre retraite à taux plein. Vous consultez votre Relevé de Situation Individuelle (RIS) pour vérifier si c’est bien le cas. Ce document de référence recense l’intégralité des droits à la retraite acquis au cours de votre carrière auprès de vos différents régimes de cotisation. Il précise:

Le nombre de trimestres acquis pour la retraite de base,

Les points acquis pour la retraite complémentaire.

Le RIS vous est envoyé tous les 5 ans à compter de vos 35 ans. Vous pouvez le consulter dans votre espace personnel sur le site de l’Assurance retraite. L’intérêt est de pouvoir vérifier que toutes les périodes d’activité et de chômage sont bien prises en compte. Toute inexactitude en termes de salaires ou de trimestres peut entraîner une décote. Vous disposez d’outils de simulation pour connaître le montant de votre future pension de retraite.

Effectuer votre demande de retraite en ligne

Il est préférable de déposer votre demande de passage en retraite 4 à 6 mois avant la date de départ souhaitée. Pour simplifier les démarches, un seul formulaire en ligne est à remplir. Il concerne à la fois votre retraite de base et votre retraite complémentaire. Si c’est préférable pour vous, il est toujours possible d’effectuer votre demande par courrier postal. Vous devez envoyer deux dossiers distincts: à votre caisse de retraite de base et à votre caisse de retraite complémentaire.

Le droit opposable à la retraite peut minorer le montant de vos pensions Le décret n° 2015-1015 du 19 août 2015 instaure un droit opposable à la retraite. Selon ce texte, le versement de votre pension à la date prévue de votre départ en retraite vous est garanti seulement quand vous avez rempli votre demande avec au moins 4 mois d’avance. Faute du respect de ce délai, l’Assurance retraite doit obligatoirement vous verser une pension mais elle est basée sur une estimation.

Voici les étapes à suivre pour effectuer votre demande de retraite en ligne:

Connectez-vous à votre espace personnel sur lassuranceretraite.fr

Sélectionnez le service «Demander ma retraite»,

Renseignez votre date de départ et complétez le formulaire prérempli. Lors de la saisie, vous pouvez à tout moment revenir à l’étape précédente. Vous avez également la possibilité d’enregistrer votre demande et de la compléter plus tard. Elle est conservée pendant 90 jours,

Joignez les documents justificatifs demandés. Ils s’affichent au fur et à mesure que vous remplissez le formulaire: pièce d’identité, bulletin de salaire, livret de famille, RIB, derniers avis d’imposition… Vous pouvez les ajouter en les scannant ou en les photographiant,

À la dernière étape, un récapitulatif s’affiche. Il vous permet de vérifier et modifier si nécessaire vos informations.

Vous validez.

La demande est envoyée à l’ensemble des régimes de retraite. Vous recevez un mail de confirmation, et vous avez la possibilité de télécharger un justificatif. Vous pouvez suivre le traitement de la demande dans votre espace personnel.