Pourquoi choisir la retraite progressive?

À savoir

Les formalités pour demander la retraite complémentaire sont très simples. Il suffit de télécharger les documents directement sur le site lassuranceretraite.fr et de les remettre à votre employeur. Ce dernier doit ensuite donner son accord ou non. En cas d’acceptation, le régime général centralise les demandes et informe le régime complémentaire de la suite des évènements, sans avoir à les contacter directement.