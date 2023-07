Déclaration des biens immobiliers: derniers jours avant de remplir cette obligation

Les propriétaires ont jusqu’au 31 juillet inclus pour déclarer leurs biens immobiliers. Aucun délai supplémentaire ne sera accordé aux retardataires mais aucune amende ne sera prononcée d’ici la fin de l’année.

Si vous êtes propriétaires d’un ou plusieurs biens immobiliers , il ne vous reste que quelques jours pour les déclarer au fisc . Les 34 millions de contribuables avaient jusqu’au 30 juin pour le faire mais, compte tenu de l’afflux de déclarations en fin de période, Bercy a reporté la date limite au 31 juillet . C’est aussi et surtout parce que l’opération s’est révélée être un fiasco. Le 23 juin, lorsque l’administration fiscale a pris cette décision, seulement 17 millions de contribuables avaient fait leur déclaration. Soit 50% des propriétaires.

Un mois plus tard, seulement 65% des propriétaires se seraient soumis à cette obligation, selon le syndicat Solidaires Finances Publiques. Un chiffre que l’administration fiscale ne confirme pas. « Nous sommes à bien plus de 65% », affirme au Figaro la Direction générale des finances publiques (DGFIP) qui n’a pas souhaité communiquer le chiffre de déclarations validées à l’instant T. Bercy espère que le compte sera bon en début de semaine prochaine. « Les données sont préremplies , souligne la Direction générale des finances publiques (DGFIP). Si votre situation n’a pas changé, vous devez simplement valider la déclaration .» Dans le cas contraire, vous pouvez la modifier en ligne dans l’onglet «Gérer mes biens immobiliers» sur le site Internet des impôts . En revanche, si vous avez constaté des erreurs dans le descriptif de vos biens immobiliers, vous ne pouvez pas les corriger vous-mêmes. Vous devez contacter l’administration fiscale via la messagerie sécurisée de votre compte Internet ou par téléphone au 0 809 401 401.

«Flicage», «contrôle fiscal»

Et c’est là que le bât blesse. Beaucoup de contribuables, de peur que ces erreurs entraînent des hausses d’impôts, ont préféré prendre le temps de corriger ces erreurs avant de remplir leur déclaration de biens immobiliers. « Cette situation ne doit pas empêcher les contribuables d’effectuer votre déclaration d’occupation, qui est totalement indépendante », insiste la DGFIP. Mais la tension est telle que les suspicions persistent. Les termes « flicage » ou « contrôle fiscal » reviennent souvent dans la bouche des Français. « Cette déclaration n’est qu’un prétexte pour revoir les bases d’imposition de la taxe foncière », affirme un contribuable. Les informations récoltées par Bercy servent en effet à calculer le montant de la taxe foncière. D’autres contribuables sont persuadés que l’administration fiscale « fait la chasse aux résidences secondaires et aux logements vacants pour mieux les taxer ou les surtaxer ». « La taxe d’habitation sur les locaux vacants est appliquée de façon scandaleuse. Remettre un logement, classé F ou G, aux nouvelles normes thermiques, demande des travaux et, compte tenu des délais des artisans, du temps ». « Collecter l’impôt fait partie de notre ADN », rétorque la DGFIP.

Alors, pourquoi cette nouvelle obligation déclarative? « L’idée est de s’assurer que les données que nous détenons sont toujours les bonnes », explique Sandrine Majorel Delage, directrice de projet «Gérer mes biens immobiliers». « La DGFIP a entre ses mains les actes notariés mais il n’y figure pas l’usage qu’en feront les nouveaux propriétaires (résidences principales, secondaires ou louées, NDLR)», complète Me Pauline Bourguignon, porte-parole de la Chambre des notaires de Paris. Or, contrairement aux résidences principales, les résidences secondaires sont toujours imposées à la taxe d’habitation. Pour éviter une erreur de taxation, la DGFIP a donc mis en place cette nouvelle déclaration. À ceux qui craignent de devoir payer une taxe pour un logement vacant contre leur volonté, sachez que vous en serez exonérés, comme le prévoit la loi .

Aucune amende en 2023

Pour déclarer leurs biens immobiliers, les propriétaires doivent se connecter à leur espace personnel puis cliquer sur l’onglet «biens immobiliers» ou à défaut se rendre dans leur centre des impôts, pour déclarer son (ou ses) bien(s) immobilier(s). En ligne, les contribuables doivent indiquer à quel titre ils l’occupent (résidence principale ou secondaire) et s’ils ne l’occupent pas (logement vacant), les propriétaires doivent décliner l’identité du locataire et sa date de naissance ainsi que la période d’occupation à compter du 1er janvier 2023. En revanche, le loyer mensuel est facultatif.

Dans le cas où la déclaration des biens immobiliers n’est pas validée avant le 1er août, le contribuable risque, en théorie, une amende de 150 euros par logement. Mais ils bénéficieront d’une mansuétude de l’administration fiscale. « Les contribuables qui n’auront pas rempli leur déclaration au 31 juillet, recevront à l’automne une nouvelle relance », confie au Figaro , la DGFIP. Et s’ils ne se sont toujours pas exécutés, les propriétaires auront jusqu’à la fin de l’année pour remplir leur obligation déclarative. « Aucune sanction ne sera prononcée d’ici au 31 décembre 2023 », affirme-t-on du côté de l’administration fiscale qui se réjouit de voir que le nombre d’appels sur le numéro vert des Finances publiques est « revenu à la normale »: environ 30.000 appels par jour en moyenne en juillet.