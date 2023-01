Crédit immobilier : deux tiers des Français s'endettent sur plus de 20 ans

La durée de crédit est de plus en plus longue en France. Illustration (Pixabay / PhotoMIX-Company)

Les Français s'endettent sur des durées de plus en plus longues, selon une étude de l’Observatoire Crédit Logement. Deux tiers des crédits des ménages dépassent la durée de 20 ans.

Les autorités financières ont fixé à 25 ans la durée qu'un ménage ne doit pas dépasser pour s'endetter. Actuellement, la durée moyenne d'endettement des Français est d'environ 21 ans, selon l’Observatoire Crédit Logement , relaie Le Figaro . Un record. Les crédits sont signés pour des durées de plus en plus longues. Ainsi, deux tiers des prêts bancaires dépassent une durée de 20 ans actuellement, contre 55,2 % il y a deux ans.

Afin de diminuer les mensualités, les Français font le choix d'allonger les durées de prêt. « Cet allongement n’est plus suffisant pour compenser la hausse des prix des logements ou amortir l’augmentation des taux d’apport » , constate l’Observatoire Crédit Logement. Aussi, en 2022, le nombre de crédits immobiliers a chuté de 20 %. Une chute comparable à celle pointée à l'automne 2008, « au plus fort de la crise financière aux États-Unis » , indique l’Observatoire.

Une baisse autour de 10 % de la production de crédit en 2023 ?

Et pour cette année, la baisse sera plus douce. « Nous envisageons un recul de 10 % de la production de crédits en 2023 , explique Cécile Roquelaure, directrice des études du courtier Empruntis . Le premier semestre risque d’être compliqué. Il faut que les prix baissent. Un retour à la normale est envisageable pour le second semestre » .

Dans un contexte avec des taux nominaux qui augmentent, le marché immobilier pourrait bouger et les prix pourraient reculer. « Nous devons réapprendre aux vendeurs à ajuster leur prix et mettre de côté leurs sentiments , souligne Charles Marinakis, président de Century 21. Il faut passer d’un marché de la valeur du bien à un marché du juste prix » .