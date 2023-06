Commerces de proximité : les Français y dépensent en moyenne 137 euros par mois

Dans la liste des boutiques les plus fréquentées, on trouve d'abord les boulangeries-pâtisseries, où 22 % des sondés se rendent tous les jours. (Pexels / Pixabay)

Une enquête d'American Express menée en avril-mai 2023 révèle que les Français sont toujours attachés aux commerces de proximité. 47 % des sondés les préfèrent aux grandes surfaces. Chaque mois, les Français y dépensent 137 euros en moyenne.

La fin des commerces de proximité ? Pas pour tout de suite d'après une étude d'American Express menée du 18 avril au 9 mai 2023 dans les trente villes les plus peuplées de France. L'étude, publiée mardi 27 juin, révèle que les Français sont 50 % à déclarer se rendre dans les petits commerces afin de les soutenir économiquement. 90 % apprécient l'accueil et la chaleur humaine, 89 % sont convaincus par l'offre que l'on peut y trouver, tandis que 40 % pensent y acheter des produits de meilleure qualité que dans les grandes surfaces.

Les Français sont près de la moitié (47 %) à préférer faire leurs courses dans les commerces locaux plutôt que dans les grands magasins (contre 45 % en 2022). Dans la liste de leurs boutiques favorites, on trouve d'abord les boulangeries-pâtisseries, où 22 % des sondés se rendent tous les jours. Les pharmacies suivent en deuxième position.

« Les petits commerces sont essentiels à la vie des quartiers »

Les habitants des grandes et moyennes villes dépensent en moyenne 137 euros par mois au sein des commerces de proximité, répartis comme suit : les supérettes et épiceries (109 euros), les restaurants (104 euros), les boutiques d’habillement et de joaillerie (83 euros), les boucheries-charcuteries (69 euros), les parfumeries (64 euros) et les primeurs (62 euros).

Rien de surprenant pour Sophie Mahussier, vice-présidente et directrice générale du réseau American Express en France, qui explique : « Les commerces de proximité sont profondément ancrés dans le quotidien des Français. Ils s’y rendent fréquemment (…) et ils y apprécient l’accueil que leur réservent leurs commerçants et la qualité des produits qui leur sont proposés. Les petits commerces sont essentiels à la vie des quartiers » .