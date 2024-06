Comment investir 100 000 euros en 2024 ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Quand on dispose d'un capital de 100 000 euros à investir, la diversification est primordiale. Elle doit être au cœur même de votre stratégie d'investissement. La diversification doit se faire à la fois entre classes d'actifs et au sein d'une même classe d'actifs où l'on cherchera à adopter une diversification numéraire, géographique, sectorielle, et aussi par taille de capitalisation. Découvrez dans cet article l'ensemble des classes d'actifs à envisager quand on souhaite investir 100 000 euros et les différents placements qui permettent de se positionner sur ces marchés.

Le marché actions, le premier à considérer

Le premier investissement à envisager, c'est bien sûr l'investissement en Bourse dans des actions, compte tenu du fait qu'il s'agit de la classe d'actifs la plus avantageuse sur le long terme. L'investissement consiste à acheter des parts d'une entreprise dans l'optique de la revendre plus tard à un meilleur prix, c'est-à-dire en réalisant une plus-value. Il est aussi possible de gagner de l'argent avec les actions en touchant d'éventuels dividendes.

Vous pourrez investir en direct sur des titres vifs, en procédant vous-même au stock-picking.

Mais il sera aussi possible d'investir via des OPCVM gérés activement et dans ce cas le gérant du fonds choisit lui-même les titres et procède aux arbitrages. Attention dans ce cas à bien sélectionner les fonds en prenant en compte leur historique de performance et de volatilité notamment, mais aussi les frais de gestion pratiqués.

Il est aussi possible de se positionner sur les grands indices boursiers mondiaux au travers d' ETF , des fonds gérés passivement qui répliquent la performance d'un indice, avec des frais de gestion très raisonnables.

Le marché obligataire, un incontournable

Le deuxième marché à envisager est le marché obligataire. Il s'agit alors d'acheter des obligations, c'est-à-dire des titres de créance d'une entreprise ou d'un État, qui vous permet e de toucher des intérêts.

Moins risquées que les actions, les obligations offrent aussi un rendement moindre mais les obligations nouvellement émises, du fait des taux élevés, sont néanmoins attractives.

L'investissement en direct est généralement difficile avec 100 000 euros car c'est souvent l'ordre de grandeur du prix d'une seule obligation et vous devez diversifier votre capital entre plusieurs classes d'actifs et au sein d'une même classe d'actifs.

Mais il est possible de se positionner sur ce marché via des OPCVM, mais aussi via le fonds euros de l'assurance vie ou du PER, majoritairement investi en obligations.

Enfin, solution plus originale qui permet une diversification par la taille de capitalisation, il est aussi possible d'investir dans la dette de PME en passant par une plateforme de financement participatif dédiée au crowdlending.

Vous disposez de peu de temps à consacrer à vos placements ou ne pensez pas être en mesure de faire les meilleurs choix pour vos investissements actions et/ou obligations ? Vous pouvez avoir recours à la gestion pilotée. Dans ce cas, un gérant s'occupera pour vous de la gestion de votre PEA ou de votre PER , ou encore de votre assurance vie , parfois même de votre compte titres même si cela est plus rare. Il sélectionnera les titres et réalisera les arbitrages nécessaires en fonction de votre profil d'investisseur.

Le marché immobilier accessible lui aussi

Vous souhaitez investir sur le marché immobilier en ayant « seulement » 100 000 euros ? C'est tout à fait possible et de nombreuses solutions s'offrent à vous. Vous pourrez en effet investir en Bourse dans des foncières cotée, des sociétés dont l'activité consiste à détenir des actifs fonciers (immobiliers). Le plus souvent, leurs revenus proviennent de la location de leur parc immobilier auprès de leurs clients, parfois d'une activité d'acquisition, valorisation, et revente d'actifs fonciers. Accessibles dès quelques dizaines d'euros, les foncières cotées sont bien sûr les actifs immobiliers les plus corrélés aux marchés boursiers. Elles sont accessibles depuis un compte-titres.

Il sera également possible d'investir en SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) , un placement collectif investi en immobilier qui permet à l'investisseur de toucher des revenus de la location des biens du parc immobilier dont il détient des parts. Attention, si le risque de perte en capital est là aussi présent (le prix des parts peut fluctuer à la hausse comme à la baisse), le risque de liquidité est aussi bien présent. Il est possible d'investir en direct ou via les unités de compte d'une assurance-vie ou d'un PER.

Investir 100 000 euros : les autres actifs à envisager

Quand on a 100 000 euros à investir, il est essentiel de consacrer une petite part de son capital 5 % à 15 % selon son degré d'aversion au risque à des actifs de diversification, en prenant garde à la diversification au sein de cette poche d'investissements plus risqués.

On pourra notamment se positionner sur le private equity , c'est-à-dire l'investissement dans les entreprises non cotées. Plus risqué mais aussi potentiellement plus rémunérateur que l'investissement en Bourse dans des sociétés plus matures, le private equity est accessible en direct (business angel) ou bien via des fonds spécifiques comme les FIP, FCPI ou FCPR qui permettent de bénéficier d'avantages fiscaux, ainsi que via le crowdequity, une forme de financement participatif dédiée à la prise de participation dans des entreprises en phase d'amorçage.

L' or constitue également un actif de diversification, très prisé des profils les plus averses au risque, car son aspect tangible et son historique de performance haussier sur le très long terme rassurent. Attention tout de même, l'or est actuellement sur ses plus hauts, aux alentours des 2 400$ l'once.

Enfin, les crypto-monnaies peuvent aussi être envisagées comme des actifs de diversification. Mais gardez bien à l'esprit que leurs risques est aussi élevé que leur potentiel de croissance. Nous sommes en phase de bull market sur le marché des crypto monnaies, les cours étant orientés à la hausse depuis l'approbation par la SEC d'ETF BTC spot aux États-Unis au début de l'année et soutenu par le halving du bitcoin intervenu en avril et par l'approbation par la SEC d'ETF ETH spot en mai.