Les vinyles rares se revendent à prix d’or

Le vinyle fait son grand retour et devient un objet de collection prisé, porté par une forte demande et des ventes en hausse constante depuis dix ans. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Le vinyle est un objet de collection recherché

Le vinyle est apparu dans les années 50. Ce format a dominé le marché de la musique pendant plus de 40 ans avant d’être progressivement remplacé par le CD. Il connaît une renaissance depuis une dizaine d’années. Plus de 5,4 millions de copies ont été vendues en France en 2023. En 2024, le chiffre d’affaires généré par les ventes de vinyles a dépassé celui du CD, pour la première fois depuis les années 80. Cette popularité tient à plusieurs éléments.

- Une expérience d’écoute unique

La qualité sonore du vinyle constitue l’un de ses principaux attraits. Le son analogique est à la fois chaleureux et authentique. Sa richesse et sa profondeur ne se retrouvent pas dans les formats numériques.

- Un objet esthétique

Au-delà de la dimension sonore, le vinyle séduit par son aspect visuel. L’objet participe à l’expérience musicale. Certaines pochettes carrées sont de véritables œuvres d’art et les collectionneurs apprécient l’originalité du design et le packaging .

- Un investissement porteur

Les vinyles rares voient leur valeur croître au fil des ans et se revendent à prix d’or sur le marché de l’occasion. Ce segment constitue une bonne opportunité de diversifier votre portefeuille tout en cultivant votre passion pour la musique. En optant pour des disques recherchés, vous pouvez espérer réaliser des gains significatifs. Toutefois, le retour sur investissement est incertain et dépend de multiples facteurs. Vous devez avant tout acheter selon vos goûts. Cette approche permet de joindre plaisir et investissement. Si votre collection prend de la valeur et si vous êtes prêt à vous en séparer, vous serez doublement gagnant.

Ces différents facteurs déterminent la valeur d’un vinyle

La valeur d’un vinyle résulte de plusieurs critères:

- L’état général

L’état de la galette et de la pochette est déterminant. Les collectionneurs y sont généralement très attentifs. Un vinyle en excellent état, sans rayures ni saletés, se vend mieux. Une pochette en bon état, sans déchirures ou signes d’usure, augmente la valeur globale. Vous pouvez vous référer à la classification en vigueur: M (Mint/Neuf), EX (Excellent), VG (Very Good/Très bon)…

- La popularité de l’artiste

Les vinyles de chanteurs ou de groupes emblématiques comme les Beatles, Pink Floyd, Prince ou David Bowie sont de véritables trésors. Leur prix peut se chiffrer en milliers, voire en dizaines de milliers d’euros. Les artistes de renommée internationale dont la popularité demeure intacte des décennies plus tard constituent une valeur sûre. Pour investir judicieusement, il est opportun de suivre les tendances du marché pour identifier les artistes, les albums et les éditions dont la valeur est susceptible de croître.

- La rareté

Neuf ou d’occasion, la rareté du disque prime avant tout autre chose. Le nombre de tirages est un critère déterminant. À partir du milieu des années 90, les vinyles ont progressivement été remplacés par le CD. Ils étaient produits en très petite quantité. Les albums de cette période ont donc beaucoup de valeur aujourd’hui, car ils sont rares. Depuis, l’engouement du public a poussé les maisons de disque à rééditer certains albums mythiques. Toutefois, les premiers pressages sont beaucoup plus prisés. Les éditions limitées, les exemplaires promotionnels, les pochettes dédicacées ou les versions controversées retirées du marché peu après leur sortie sont particulièrement recherchés.

- La qualité

Les maisons de disque multiplient les éditions premium pour répondre à la demande de qualité et d’exclusivité des passionnés: vinyles 180 grammes, éditions remastérisées, packaging soigné, partenariats avec des marques de luxe… Les coffrets sont conçus comme de véritables objets de collection. Il est donc fréquent de commercialiser plusieurs versions d’un même album, avec des couvertures alternatives. Les pressages japonais, connus pour leur grande qualité sonore, sont également très prisés.

Des outils pour estimer la valeur de vos vinyles

Outre les disquaires, les brocantes et les vide-greniers sont incontournables pour dénicher des pépites. Sur Internet, la plateforme Discogs constitue la référence pour vendre et acheter des vinyles vintages dans le monde entier. Grâce à l’application dédiée, vous pouvez cataloguer votre collection et suivre la cote de vos vinyles au fil des années en scannant simplement le code-barres. Cela vous permet d’estimer la plus-value si vous envisagez de revendre certains albums. Le site Popsike constitue également une ressource précieuse. Il vous aide à déterminer la valeur d’un disque grâce à une base de données recensant plus de 30 millions d’enchères.

Le White Album des Beatles vendu près de 800.000 dollars

Surnommé ainsi en raison de sa pochette entièrement blanche, le neuvième opus du groupe date de 1968. Le double vinyle portant le numéro de série 0000001 et appartenant à Ringo Starr a été adjugé pour la somme record de 790.000 dollars (soit 620.000 euros) par la maison d’enchères Julien’s en décembre 2015.