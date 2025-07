Euryale Horizons Santé : la nouvelle SCPI qui renouvelle l'investissement immobilier de santé

Face aux mutations du secteur immobilier, Euryale frappe fort avec le lancement d'Euryale Horizons Santé, une SCPI thématique innovante qui mise sur l'immobilier de santé international. Cette nouvelle offre d'investissement illustre la résilience du secteur de la santé face aux crises économiques successives.

Un positionnement stratégique sur l'immobilier de santé

Une classe d'actifs défensive en pleine expansion

L'immobilier de santé semble aujourd’hui un secteur particulièrement attractif pour les investisseurs. Contrairement aux secteurs traditionnels davantage marqués par les cycles, cette classe d'actifs présente une stabilité, portée par des besoins structurels croissants liés au vieillissement démographique.

Euryale Horizons Santé se positionne sur l'ensemble du spectre de l'écosystème santé : cliniques, établissements de soins de suite, hôtellerie hospitalière, centres de sport-santé et laboratoires de sciences de la vie. Cette diversification permet de diluer les risques tout en espérant capter les opportunités de croissance du secteur.

Une dimension internationale assumée

L'ambition géographique de cette SCPI de rendement constitue l'un de ses principaux atouts différenciants. Avec un objectif de 35% d'investissements en Amérique du Nord et 65% minimum en Europe (Royaume-Uni inclus), Euryale Horizons Santé exploite la profondeur des marchés nord-américains.

Cette stratégie s'appuie sur des chiffres éloquents : en 2024, le volume d'investissements en immobilier de santé a atteint 7,8 milliards d'euros en Europe contre plus de 11 milliards d'euros en Amérique du Nord, démontrant le potentiel considérable de ces marchés.

Des caractéristiques financières intéressantes

Un rendement cible de 5,5% sur 10 ans

Euryale Horizons Santé affiche un objectif de rendement non garanti de 5,5% en moyenne sur une décennie. Avec un prix de souscription accessible de 50 euros par part (frais et commissions de souscription inclus, et pour un minimum de 20 parts), cette nouvelle SCPI à capital variable démocratise l'accès à l'investissement immobilier de santé.

Les frais restent dans la moyenne du marché avec une commission de souscription de 12% TTC et une commission de gestion de 10% TTC (13% TTC pour les actifs nord-américains). La distribution sera trimestrielle avec un délai de jouissance fixé au 1er jour du 5ème mois après la souscription.

Un niveau de risque équilibré

Classée 4/7 sur l'échelle de risque SRI (Summary Risk Indicator), cette SCPI présente un profil de risque modéré. Cette notation reflète l'équilibre recherché entre potentiel de rendement et sécurité de l'investissement, caractéristique de l'immobilier de santé.

Les tendances porteuses du secteur de la santé

Le défi démographique européen et nord-américain

Le vieillissement de la population constitue le principal moteur de croissance du secteur. Avec 95 millions de personnes supplémentaires de plus de 65 ans attendues en Europe et en Amérique du Nord d'ici 2050, la demande de services médicaux et d'infrastructures adaptées ne cessera de croître.

L'innovation technologique au service de la santé

La révolution numérique transforme profondément l'écosystème de la santé. Intelligence artificielle, télémédecine et génomique ouvrent de nouvelles perspectives de productivité et d'efficacité. Le marché de l'IA en santé devrait connaître une hypercroissance de 38% par an jusqu'en 2030, créant de nouveaux besoins immobiliers spécialisés.

Un engagement ESG et solidaire renforcé

Une démarche environnementale structurée

Euryale Horizons Santé s'inscrit dans la continuité de l'approche ESG développée pour Pierval Santé, labellisée ISR en 2023. Les enjeux de performance énergétique, d'accessibilité et d'amélioration des services aux patients sont au cœur de la stratégie d'investissement.

Un mécénat au service de la recherche médicale

Marqueur de son ADN solidaire, la SCPI soutient deux fondations reconnues d'utilité publique : l'Institut du Cerveau et la Fondation Toulouse Cancer Santé. Cette démarche philanthropique renforce l'impact social de l'investissement tout en créant des synergies avec l'écosystème de la recherche médicale.

Euryale, un acteur de référence consolidé

Forte du succès de Pierval Santé (plus de 60 000 associés et 3,3 milliards d'euros de capitalisation), Euryale confirme son expertise dans l'immobilier de santé. Cette nouvelle SCPI vient compléter l'offre existante en ciblant des segments complémentaires et en renforçant la diversification géographique.

L'immobilier de santé représente une opportunité d'investissement durable, portée par des tendances démographiques et technologiques structurelles. Euryale Horizons Santé positionne les investisseurs au cœur de cette transformation, alliant performance financière potentielle et utilité sociale dans un secteur d'avenir.

Acheter des parts de SCPI est un investissement immobilier long terme dont la liquidité est limitée. Nous vous recommandons une durée de placement de 10 ans. Il existe un risque de perte en capital. De plus, les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l’évolution du marché immobilier [et du cours des devises]. Comme pour tout placement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.