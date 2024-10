Comment est utilisée votre épargne déposée sur des livrets bancaires?

L’épargne des Français a été massivement placée sur des livrets réglementés en 2023.

L’encours de l’épargne règlementée atteint des sommets en France

Selon le rapport sur l’épargne règlementée 2023 , dévoilé au mois de juillet par la Banque de France, l’année 2023 a été exceptionnelle. La collecte a atteint un niveau inégalé depuis plus de dix ans, à 61,4 milliards d’euros (notamment 36 milliards pour le Livret A et 16,6 milliards pour le LEP). L’encours de l’ épargne règlementée a bondi de 7% sur un an. Il s’élève à 935,5 milliards d’euros en décembre 2023, soit 15,1% du patrimoine financier des ménages. En juillet 2024, l’encours moyen du Livret A et du LDDS a atteint 582,2 milliards d’euros. Celui du LEP (Livret d’épargne populaire), réservé aux plus modestes, totalise 76,9 milliards d’euros.

À noter Il est possible d’ouvrir des livrets d’ épargne règlementée pour vos enfants mineurs .

Votre épargne placée en banque sert à financer des projets d’intérêt général

Les sommes déposées sur les Livrets A et les LDDS sont réparties de la manière suivante:

- 60% sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations (le bras financier de l’État), et logées dans le Fonds d’épargne ;

- 40% sont gérées par les banques.

Pour le LEP, cette répartition est de l’ordre de 50/50.

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) utilise sa fraction de l’épargne des Français pour financer des projets d’intérêt général, comme:

La construction et la rénovation de logements sociaux,

Le renouvellement urbain.

Ce financement prend la forme de prêts de long ou très long terme (jusqu’à 80 ans) aux organismes de logement sociaux: Offices Publics d’Aménagement et de Construction (OPAC), Offices Publics de l’Habitat (OPH) ou Entreprises Sociales pour l’Habitat (ESH).

Elle soutient également les projets des collectivités locales pour aménager le territoire et la construction d’infrastructures (écoles, transports, hôpitaux, numérique). Les prêts sont proposés à des taux privilégiés. Cela évite à ces acteurs d’avoir à se financer sur les marchés, plus coûteux et plus instables. L’épargne déposée sur le LDDS permet également de financer des projets «verts».

La Caisse des dépôts consacre environ 70% des sommes collectées au financement de projets d’intérêt général. Les 30% restants sont investis dans des produits financiers (actions et obligations) rémunérant l’épargne et garantissant sa liquidité et cas de demande de retrait des épargnants. Cet argent peut être récupéré rapidement, contrairement à celui placé dans des prêts à long terme.

Les banques gèrent directement une partie de votre épargne

Les établissements bancaires proposant des produits d’épargne règlementée sont directement rémunérés par la CDC pour ce service. Ils reçoivent une commission équivalente à 0,3% des fonds du Livret A et du LDDS centralisé par la CDC, et 0,4% des fonds du LEP.

Les ressources non centralisées restent à la disposition des banques. Pour autant, elles ne sont pas libres d’affecter l’épargne des Français comme elles le souhaitent. Pour le Livret A et le LDDS, elles doivent flécher:

80% des fonds vers le financement des PME,

10% vers le financement de la transition énergétique (par exemple en accordant des prêts à des particuliers pour réaliser des travaux),

5% à l’économie sociale et solidaire.

À noter Un amendement au projet de loi de Finances 2024 puis une proposition de loi prévoyaient d’affecter une part de l’épargne déposée sur le Livret A et le LDDS au financement de la Défense. Concrètement, il s’agirait de flécher une partie des fonds gérés par les banques et dédiés aux PME vers des entreprises du secteur de l’armement. À ce jour, la mesure n’a pas été adoptée par le Parlement.

Comment est utilisée l’épargne réglementée en 2023?

Selon le rapport de la Banque de France sur l’épargne réglementée, en 2023:

L’encours de prêts accordés en faveur du logement social et de la politique de la ville s’élève à 180 milliards d’euros,

L’encours destiné à financer la transition énergétique du parc immobilier des particuliers s’établit à 234 milliards d’euros,

L’encours pour le financement des PME atteint 570 milliards d’euros.